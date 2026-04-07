La consejera andaluza Loles López no comparte que las mujeres "no puedan formar parte de una hermandad"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, Loles López, ha dicho este martes que no comparte que, "en el siglo en el que estamos, las mujeres no puedan formar parte de una hermandad". Además, acto seguido, ha afirmado que no comparte que "el PSOE no condene los actos violentos de militantes suyos", en referencia, en este segundo caso, al exedil socialista que fue detenido el pasado Jueves Santo en Cabra (Córdoba) tras increpar al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

En cuanto a la situación de las mujeres en algunas hermandades y en declaraciones a los periodistas antes de presidir en Córdoba el acto de entrega de los Premios 'Andalucía + Social', López ha reaccionado así después de que el Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, haya iniciado actuaciones contra cuatro cofradías, dos de ellas de la provincia de Córdoba, una en la capital y otra en Aguilar de la Frontera, por discriminar a mujeres en la Semana Santa de 2026

Actuación del Instituto Nacional de la Mujer

Ante ello, la consejera ha dicho alegrarse de que "el Instituto Nacional de la Mujer haya actuado" en este caso, si bien ha lamentado que "no haya tenido la misma rapidez con el tema de las pulseras, cuando estamos hablando de vidas de mujeres", y por eso ha dicho lamentar "muchísimo que ahí no haya actuado, como no ha actuado en otras materias que son esenciales para la igualdad".

En cuanto a las competencias que tiene su Consejería respecto a la discriminación que sufren las mujeres en algunas cofradías, López ha asegurado no haber recibido "ningún escrito" del Instituto de las Mujeres, aunque ha dicho saber que "el Ministerio se ha dirigido a la Fiscalía, con lo cual el procedimiento ya está en el proceso que le corresponde".