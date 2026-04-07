El CIS vaticina la victoria holgada del PP en Córdoba y apunta un 13% que aún no ha decidido su voto en las elecciones andaluzas

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este martes un estudio sobre las actitudes y demandas de los andaluces en el que se abordan cuestiones como las inundaciones, la gestión del Gobierno andaluz, los problemas que existen en Andalucía (la sanidad pública: el principal problema de los andaluces con el 38%, seguido de la vivienda y el paro) y las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán el 17 de mayo. Se trata de un estudio realizado a partir de 6.000 entrevistas realizadas en la comunidad autónoma, 528 de las cuales se han hecho en Córdoba.

Esta encuesta no tiene estimación de voto ni tampoco lo que se conoce como cocina, porque son datos en bruto, pero deja claro que el Partido Popular es la formación preferida por los encuestados cordobeses de cara al 17 de mayo (un 33% de los encuestados dice que apoyaría a los populares) y que todavía hay un 13,2% de personas que “no sabe todavía” a quién votará.

Los datos de Córdoba

El CIS lanza la siguiente pregunta directa: en unas próximas elecciones al Parlamento de Andalucía, ¿a qué partido o coalición votaría usted? En respuesta espontánea, el 33,5% de los encuestados cordobeses responden que votarían al Partido Popular, seguidos por un 21,9% que votaría al PSOE. Le seguiría en intención de voto Por Andalucía, la confluencia de las izquierdas, con un 10,5%, por encima de Vox, que obtendría un 6,9% de los apoyos. Adelante Andalucía obtendría un 5,6% y Podemos (por el que se pregunta por separado a pesar de que finalmente concurrirá a los comicios bajo el paraguas de Por Andalucía) obtiene un 1,3%.

Por otro lado, y después de plantearle al encuestado cuáles son los principales problemas que a su parecer hay en Andalucía se le plantea la siguiente cuestión: ¿Cuál de los partidos o coaliciones andaluzas mantiene una posición más cercana a la suya? Así, del medio centenar de cordobeses encuestados un 29% responde que es el Partido Popular el más cercano a su postura; seguido por el PSOE, con un 25,9%; a continuación se sitúa Vox con un 6,6%; Por Andalucía, con un 4,9% y Adelante Andalucía con un 4,9%. Cierran la lista Podemos con un 2,1% y Se acabó la fiesta con una intención de voto en Córdoba del 1,1%.

Urnas con las papeletas en las elecciones del 19 de junio de 2022. | EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS / CÓRDOBA

Elecciones generales

El CIS no solo plantea la hipóteis de unas elecciones andaluzas, sino que pregunta a los encuestados en Córdoba qué votarían si hubiera unas hipotéticas elecciones generales. Y, ojo, ahí el voto cambia de manera radical, siendo el PSOE con un 26,7% la opción más votada, seguida muy de cerca por el PP con un 25,7%. Como tercera fuerza política se situaría Vox, con un 13,3% de los apoyos, seguido de Sumar con un 8,9% , Podemos con el 2,7% y Se acabó la fiesta con un 2,6%.

Juanma, el mejor valorado

El líder del PP, Juan Manuel Moreno, es el mejor valorado con un 5,87, seguido del líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García (4,82). En tercer lugar, se sitúa el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que logra un 4,73, en cuarta posición la líder del PSOE, María Jesús Montero (3,93); el líder de VOX queda en última posición con un 3,32. Al preguntar quién prefiere que sea el presidente del Gobierno andaluz, el 40,9% afirma que se decanta por Juan Manuel Moreno, el 17,5% por María Jesús Montero, el 5,6% por Antonio Maíllo; el 5,5% por José Antonio García.