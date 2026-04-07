El cine de verano Coliseo de San Andrés de Córdoba solo se abrirá "si nos salen las cuentas". Hace dos meses, el impulsor de este cine, José María Casado, daba por hecho que la sala abriría sus puertas este verano y así lo anunció en el mes de febrero. Sin embargo, la valoración de los daños sufridos tras el temporal de lluvias, le ha hecho cambiar de opinión.

"Para poder abrir tendremos que realizar una serie de obras y aún no sabemos si será posible afrontarlas", ha explicado Casado, "hemos realizado las tareas de jardinería y poda, pero las obras de mantenimiento son más costosas de lo que habíamos estimado por causas sobrevenidas y eso complica las cosas".

El empresario está empeñado en abrir el cine de verano más antiguo de España. "Esto no solo depende de mí, también depende del propietario, que tiene que afrontar esos gastos", ha explicado. Por eso, aseguran que "cuando llegue el momento, veremos las condiciones que se dan".

A eso se suman otras circunstancias como que "este año hay Mundial de Fútbol, lo que siempre resta público al cine, y que no sabemos si habrá una cartelera potente capaz de atraer a mucha gente a los cines". Respecto a la colaboración municipal, afirma que "se supone que el acuerdo publicitario con el Ayuntamiento continúa, pero todo está en el aire, igual que las subvenciones, que tampoco se han concretado".