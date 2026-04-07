La Cámara de Comercio de Córdoba ofrece ayudas directas a las empresas por contratación a menores de 30 años.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba ha abierto este lunes la convocatoria de ayudas económicas a empresas por contratación de personas desempleadas dentro del programa Talento Joven, con el objetivo de favorecer la inserción laboral de la población joven.

Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2021-2027, y cuentan este año con una disponibilidad de 15 ayudas.

5.000 euros por contratación

La convocatoria contempla ayudas directas de 5.000 euros por la contratación de jóvenes de entre 16 y 29 años. Para poder acogerse a esta línea de incentivos, los contratos deberán formalizarse a tiempo completo y tener una duración mínima de seis meses.

Requisitos para acceder al programa

Las personas jóvenes contratadas deberán estar previamente dadas de alta en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y haber finalizado una formación específica presencial impartida por la Cámara de Comercio de Córdoba dentro del programa Talento Joven.

De este modo, la convocatoria busca facilitar la incorporación al mercado laboral de jóvenes desempleados que ya han completado un itinerario formativo orientado a mejorar su empleabilidad.

Solicitudes hasta final de año o hasta agotar fondos

Las empresas interesadas podrán presentar su solicitud de forma telemática a través de la sede electrónica de la Cámara de Comercio de Córdoba.

El plazo permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se agote la disponibilidad presupuestaria prevista para esta convocatoria.