El Ayuntamiento de Córdoba se abre a estudiar proyectos de viabilidad para los cines de verano

El propietario de los cines de verano Delicias, Fuenseca y Olimpia de Córdoba, Antonio Amil, se ha reunido este martes con el Ayuntamiento de Córdoba para informarle de la situación en la que se encuentran estos espacios que solo tienen licencia para las proyecciones de cine y la realización de una serie de eventos culturales al año como el concierto de José Rarujo, que tendrá lugar en el Fuenseca el próximo 25 de abril.

En esa reunión, Amil ha planteado que las subvenciones anunciadas por el alcalde pueden servir "para parchear durante un tiempo, pero no garantizarán la supervivencia de los cines de verano a largo plazo". En breve, dará comienzo una obra para arreglar el cine Olimpia "pero solo para que no sea un peligro para las personas que transitan por allí". Según el propietario, "los cines de verano cada vez están más deteriorados, entre otras cosas, porque las proyecciones son cada vez menos rentables y no es posible invertir dinero en mantenimiento porque la actividad es deficitaria".

Es por eso que hace un par de meses Amil anunció que este verano no se abrirían al público, ya que no se encuentran en condiciones óptimas y los arreglos necesarios requieren una inversión elevada. Poco después, el alcalde de Córdoba anunciaba la intención del Ayuntamiento de ofrecer una línea de subvenciones con las que ayudar a los propietarios de los cines y conseguir que abran este verano.

Antonio Amil considera que "las plataformas digitales están restando público a los cines cada vez más" y está convencido de que se trata de una actividad en vías de extinción a medio y largo plazo. Recuerda que cada cine necesita entre seis y siete personas trabajando cada verano, haya más o menos público: "Tiene que haber personal para proyección, taquilla, entrada y ambigú", señala, "por eso, creo que hay que buscar una solución a largo plazo para conservar estos espacios y darles contenido cultural".

En ese contexto, el empresario se ha ofrecido a presentar diferentes propuestas que permitan aprovechar los espacios, algo que el Ayuntamiento está dispuesto a estudiar. Amil sostiene que este verano es inviable la apertura teniendo en cuenta los arreglos que hay que llevar a cabo, aunque están pendientes de conocer las subvenciones municipales y ver en qué medida pueden paliar esa situación. El Ayuntamiento, por su parte, aún no ha informado sobre la cuantía ni los plazos de estas subvenciones.