Comienza el seminario Julio Anguita Parrado en Córdoba con la mirada puesta en la guerra: esta es la programación completa

En un escenario global permeado por multitud de conflictos internacionales y contextos de alta presión informativa, el Seminario Permanente de Periodismo en Zonas de Conflicto Julio Anguita Parrado vuelve a reunir en la Universidad de Córdoba a destacados periodistas internacionales que realizan su labor informativa desde algunos de los escenarios más complejos del mundo.

El seminario, que abordará hasta el próximo viernes las dificultades de informar en contextos de conflicto de la mano de testimonios directos, ha sido inaugurado esta tarde en el edificio Pedro López de Alba de la Universidad de Córdoba por la vicepresidenta segunda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles; el director del Seminario Permanente de Periodismo en Zonas de Conflicto, Gervasio Sánchez; y el director de la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la UCO, Manuel Torres.

Torres ha destacado la importancia de “tomar conciencia de lo limitada que es la relación de la sociedad con el contexto que le rodea”, por ello, ha animado a las personas asistentes a adquirir durante las jornadas “una mentalidad abierta y un espíritu reflexivo”. Por su parte, Gervasio Sánchez ha subrayado la relevancia de contar con el testimonio de periodistas especializados “que acerquen la realidad del mundo en el que vivimos y ayuden a la sociedad a estar mejor informada”. En esta misma línea, Marta Siles ha remarcado en el carácter consolidado del seminario, “un espacio de reflexión y aprendizaje que pone en valor el periodismo valiente, riguroso y comprometido”.

Conferencias inaugurales

El programa ha arrancado con dos conferencias protagonizadas por las periodistas Ronna Rísquez y Catalina Gómez, quienes han narrado en primera persona sus experiencias como profesionales de la información en Venezuela e Irán, dos entornos con características muy diferentes pero atravesados ambos por un contexto de incertidumbre social e informativa.

Rísques es una periodista venezolana de investigación exiliada en España que, entre otras obras, publicó en 2023 un libro sobre el Tren de Aragua, la organización criminal más poderosa de Venezuela y que revolucionó el crimen organizado del país. En una conferencia moderada por la vicepresidenta de Reporteros sin Fronteras, Edith Cocheram, la periodista venezolana, en su charla Las batallas del periodismo, ha analizado los desafíos del oficio en entornos de alta presión marcados por el crimen organizado y la violencia estructural.

Rísques ha valorado la situación actual que atraviesa Venezuela, “un país en el que los periodistas nos preparamos para librar una nueva batalla en la que el reto sigue siendo el mismo: conseguir la democracia bajo estas nuevas condiciones”. Aunque “ya no está el dictador”, ha destacado “ahora nos gobiernan sus viejos aliados, tutelados a distancia por un autoritario extranjero”. En este sentido, la periodista venezolana ha subrayado que durante las últimas décadas su país ha vivido una forma de guerra “no convencional”, con indicadores comparables a países con conflictos armados como “miles de presos políticos, víctimas de ejecuciones extrajudiciales, niños desnutridos, escuelas cerradas, periodistas perseguidos y clausura de más de 400 medios de comunicación”, ha destacado.

Por otro lado, la periodista Catalina Gómez, que precisamente ha recibido esta mañana el 19º Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado, ha compartido a través de videoconferencia sus experiencias cubriendo la actualidad informativa desde Irán, uno de los puntos más sensibles del tablero geopolítico actual.

En su ponencia, titulada Las guerras ya no necesitan de los periodistas, la informadora, residente en Teherán, ha narrado sus vivencias desde un escenario caracterizado por las restricciones informativas, las limitaciones de acceso a las fuentes y el conflicto bélico en primera línea.

Catalina Gómez es una de las voces más respetadas del periodismo en español en Oriente Medio y Europa del Este y un referente internacional con más de dos décadas de experiencia. Entre otros conflictos, su trabajo la ha llevado a cubrir la guerra en Siria, el asedio de Mosul en Irak, la caída de Kabul ante los talibanes y la invasión rusa de Ucrania. La corresponsal ha relatado algunos de los principales factores económicos, tecnológicos y sociales que alejan a los periodistas de “contar las historias que habría que contar”, especialmente bajo unas circunstancias bélicas que “que cada vez dificultan más la labor informativa”. En esta línea, ha cuestionado el término “periodista de guerra”, ya que, tal y como ha subrayado, “cubrir los conflictos bélicos no implica estar sólo en el frente de batalla”, sino también entender lo que ocurre en las sociedades que padecen sus estragos “y palpar lo que se vive sobre el terreno”.

Fotoperiodismo y mesas redondas

El programa continuará desarrollándose hasta el próximo viernes con actividades en distintos formatos. Así, la jornada de mañana, miércoles, estará dedicada al fotoperiodismo como herramienta de interpretación y memoria.

La fotoperiodista Sandra Balsells, referente del fotoperiodismo documental con una amplia trayectoria en conflictos internacionales, analizará a partir de las 18.00 horas el papel de la imagen en la comprensión de la realidad contemporánea y reflexionará sobre cómo el fotoperiodismo comprometido con la realidad, especialmente “en un mundo saturado de imágenes y de engaños visuales”, continúa siendo un lenguaje poderoso para documentar el momento histórico actual.

A las 19.30 horas, la jornada se completará con la mesa redonda Vida, una visión peculiar sobre la guerra, en la que el fotógrafo Gervasio Sánchez -especializado en la cobertura de conflictos armados y sus consecuencias humanas- dialogará con el comisario Gerardo Mosquera, crítico de arte y ensayista, sobre el valor del testimonio visual y su capacidad para construir relato y conciencia.

El jueves a las 19.00 horas será el turno del periodista Ahmed Ettanji, presidente del colectivo Equipe Media, que abordará las dificultades para ejercer el periodismo en el Sáhara Occidental, un territorio con severas restricciones a la libertad de prensa y el acceso a la información. Tal y como destaca el propio Ettanji, en su conferencia analizará “las dificultades que enfrentan los periodistas para informar en un contexto de ocupación y censura” y explicará “cómo se documentan las vulneraciones de derechos humanos pese a las limitaciones impuestas y el papel del periodismo ciudadano como herramienta clave para romper el silencio informativo”.

Por último, el seminario concluirá el viernes a las 19.30 horas con la exposición fotográfica Vida, de Gervasio Sánchez, que será inaugurada en el Centro de Arte Contemporáneo Rafael Botí. La muestra, comisariada por Gerardo Mosquera, recoge 68 fotografías realizadas a lo largo de décadas en distintos escenarios de guerra y posguerra. El material reúne instantáneas menos conocidas del autor, que buscan reivindicar a las víctimas de los conflictos bélicos en su lucha por la dignidad y sus propios derechos y ofrecer una mirada compleja sobre las consecuencias de la violencia.

Conferencias en institutos

Paralelamente a todas estas actividades, y durante toda la semana, el seminario mantendrá su vocación pedagógica con una programación específica en centros de secundaria, en la que los conferenciantes compartirán sus experiencias con el alumnado participante.