Antonio Repullo encabezará la lista del Partido Popular por Córdoba en las elecciones andaluzas

Antonio Repullo será el cabeza de lista del Partido Popular por Córdoba en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. El secretario general de los populares en Andalucía y diputado autonómico liderará la plancha en unos comicios en los que el PP parte como claro favorito según todas las quinielas.

En las anteriores elecciones, Repullo ocupó el número 3 de la candidatura que entonces abrió el hasta ahora presidente del Parlamento andaluz y exconsejero de Salud, Jesús Aguirre. En 2022, la número 2 de los populares por Córdoba fue Araceli Cabello y el 3 el propio Repullo, mientras que el puesto número 4 fue para Beatriz Jurado. La plancha popular obtuvo 7 diputados de los 12 que hay en juego en la provincia, gracias a 172.811 votos (88.973 más que en la anterior convocatoria), el 44,70% del escrutinio (22,78 puntos porcentuales más) frente a un PSOE que obtuvo 90.884 escrutinios (20.942 votos menos), el 23,51%.

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, atendiendo a los medios el pasado viernes antes del Congreso del PP en Sevilla. / CÓRDOBA

Antes de diputado andaluz, Antonio Repullo (Cádiz, 1975) fue delegado del Gobierno andaluz en Córdoba en la primera legislatura de Juanma Moreno, entre 2019 y 2022. Es abogado de profesión, está casado y tiene tres hijos. Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, es experto en Derecho Agrario y Responsabilidad Civil.

Trayectoria política

Desde el punto de vista orgánico, Repullo forma parte del Comité de Coordinación del PP de Córdoba y ha sido el director de campaña de las elecciones municipales del 2023 para toda Andalucía, donde su partido arrasó con 58 diputados y una victoria histórica, y de las elecciones generales de ese mismo año. En esta convocatoria, el Partido Popular ha vuelto a poner bajo su responsabilidad la coordinación de la campaña andaluza, en la que se juegan mantener la mayoría absoluta para no tener que depender de los votos de Vox.

Juanma Moreno le dio el gran empujón al nombrarlo coordinador del PP en el 16º congreso de Granada del 2021, cargo que cambió en septiembre del siguiente año por el de secretario general del PP andaluz, en sustitución de Loles López. En 2022, el PP le incluyó en sus listas electorales por delante del entonces portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, que finalmente ocupó la Consejería de Justicia.

Antes de que Juanma Moreno lo encumbrara en el organigrama popular, Repullo fue vicesecretario de Organización y Electoral del PP de Córdoba desde el 15º Congreso Provincial (2017); y entre 2017 y 2018, fue jefe de Gabinete del subdelegado del Gobierno en Córdoba, cuando ostentaba este cargo Juan José Primo Jurado. Anteriormente, fue gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba entre 2012 y 2015.