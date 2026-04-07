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Elecciones en Andalucía

Antonio Maíllo responde a Pablo Iglesias: el acuerdo de Por Andalucía ha generado "enorme ilusión" en la izquierda de Andalucía

El coordinador de Izquierda Unida llama al "optimismo" y "la alegría" de cara a las elecciones del 17 de mayo y defiende el paso dado por las izquierdas y recuerda que el reto está en mejorar los resultados

Antonio Maíllo y Rosa Rodríguez, este martes en la sede de CCOO Córdoba.

Antonio Maíllo y Rosa Rodríguez, este martes en la sede de CCOO Córdoba. / CÓRDOBA

Irina Marzo

Irina Marzo

Córdoba

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha salido este martes en Córdoba en defensa de la marca que la confluencia de izquierdas presenta en las elecciones andaluzas del 17 de mayo tras las críticas del líder de Podemos, Pablo Iglesias. El político madrileño aseguró ayer en Radio Nacional que "hay una inmensa desilusión" en torno al pacto alcanzado in extremis por las fuerzas de izquierdas y a pesar de que su propia formación ha dado un paso al frente en Andalucía para concurrir junto a Izquierda Unida y Movimiento Sumar a los comicios regionales. Maíllo, que ha asegurado no haber escuchado las polémicas declaraciones de Iglesias, ha llamado a defender la candidatura unitaria andaluza con "alegría y optimismo".

Maíllo, que se ha reunido en la sede de CCOO en Córdoba para hablar de vivienda, ha negado la mayor asegurando que el acuerdo "ha generado una enorme ilusión en Andalucía", al tiempo que ha expresado su convicción de que la reagrupación de las izquierdas a la izquierda del PSOE es el hecho "más importante" que ha ocurrido en la precampaña electoral en Andalucía. "Hay mucha gente que siente la satisfacción y la alegría de que vayamos con un frente amplio de organizaciones al servicio de lo que es un mandato popular de unidad", ha asegurado a preguntas de los periodistas.

Antonio Maílllo, esta mañana en la sede de CCOO en Córdoba.

Antonio Maílllo, esta mañana en la sede de CCOO en Córdoba. / CÓRDOBA

Valoración más positiva y optimista

"Tengo una valoración mucho más positiva y más optimista (que la hecha por Pablo Iglesias) y como candidato mi reto es aumentar la representación que tenemos ahora mismo de cinco escaños, por tanto, en ese aumento de reto van a estar incorporados todas las organizaciones que han firmado el acuerdo", ha añadido Maíllo para pedir "optimismo y alegría" para afrontar las elecciones andaluza.

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Aunque ha tratado de no entrar al trapo de las críticas vertidas por Pablo Iglesias acerca de la propia elección de Antonio Maíllo como candidato de Por Andalucía, el también coordinador federal de Izquierda Unida ha asegurado que ha sido un proceso "totalmente democrático, de consenso y unanimidad" y que ahora lo importante es concentrarse en movilizar a la gente de la izquierda para que vayan a votar el 17 de mayo. "Sobre eso voy a centrar mi esfuerzo en dar solución a los problemas de la vivienda, de una sanidad pública que Moreno y el Partido Popular han destrozado o de una educación que vuelve a ser de pago en determinados ciclos formativos".

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