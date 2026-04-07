Alertan de falta de médicos en Primaria, Anestesiología, Pediatría o Traumatología por las próximas jubilaciones

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ha presentado este martes el Informe de Demografía Médica 2025 de la comunidad autónoma, donde se alerta, por distintas razones, de los problemas que en los próximos años tendrá el sistema si no existe una buena tasa de reposición y de cobertura de jubilaciones. El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), Alfonso Carmona, y la secretaria general del CACM, Mercedes Ramblado, han sido los encargados de explicar los pormenores de dichas carencias.

Desde el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos han reconocido que hay cosas que han mejorado en los últimos años. Por ejemplo, entre 2024 y 2025 ha aumentado la ratio de médico-paciente, que ha pasado de 4,5 profesionales por cada 1.000 pacientes a 4,7. También se cubrieron el año pasado el 100% de las plazas MIR y aumentó el número de médicos, pero la carencia principal, han señalado, es que faltan especialistas, no médicos.

Entre los retos del sistema, han explicado, está el atajar un envejecimiento elevado, que existe un relevo generacional insuficiente o el aumento de los traslados (cada vez más médicos andaluces, sobre todo jóvenes, se van a trabajar fuera de Andalucía).

Un médico realiza un transplante en un hospital público de Málaga. / CÓRDOBA

Las especialidades más acuciantes

La situación será más complicada en ciertas especialidades. Las señaladas durante la presentación del informe han sido Medicina Familiar, Anestesiología, Pediatría, Traumatología y Medicina Preventiva. "La fecha crítica era ayer", ha señalado Carmona, alertando de que este problema se viene avisando desde hace tiempo sin que se haya terminado de corregir.

Una de las soluciones que ha asumido directamente el sistema es la entrada de médicos extranjeros, una cifra que va a más, situándose a nivel andaluz entre el 15 y el 20% de los colegiados y llegando en algunas zonas al 50% en Atención Primaria (aunque sin las especialización hecha).

La edad media de la profesión

Pese a la juventud media que impera entre la profesión, también hay un elevado porcentaje de médicos a punto de jubilarse o que superan los 70 años. En el caso de la provincia de Córdoba, el 20% de los médicos en activo tiene entre 55 y 64 años, el 10,1% tiene entre 65 y 69 y el 4,3% supera los 70 años. Es decir, que el 34,4% tiene más de 55 años.

Imagen de archivo de trabajo en un quirófano. / CÓRDOBA

'Fuga' de médicos

Según los datos del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, el año pasado en Andalucía se produjeron 1.281 traslados de facultativos. Gran parte de esos traslados se dieron dentro de la propia comunidad autónoma (521), aunque 646 se fueron a otros sitios de España y 114 se marcharon al extranjero.

En el caso de Córdoba se produjeron 120 traslados, 60 a otros lugares del territorio nacional, 55 a otras provincias andaluzas y cinco fuera de España.