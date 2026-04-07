Salud
Más del 14% de los médicos en activo en Córdoba trabajan a la vez en la sanidad pública y en la privada
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos relaciona este hecho con una cuestión económica y de salarios no adecuados
El 14,3% de los profesionales de la medicina que ejercen en la provincia de Córdoba trabajan tanto en la sanidad pública como en la privada. Este es uno de los datos que se extrae del Informe de Demografía Médica en Andalucía 2025 presentado este martes por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y donde se incluyen datos muy interesantes sobre la profesión médica a nivel andaluz y a nivel provincial.
Uno de ellos es el que tiene que ver con el ámbito de trabajo en el que estos profesionales desarrollan su actividad. La sanidad pública, eso sí, es mayoritaria. Según el informe, en la provincia de Córdoba había el año pasado 3.850 médicos en activo y de ese total, 2.531 profesionales ejercían su actividad exclusivamente en la sanidad pública, lo que supone el 65,7%.
En cuanto a aquellos que trabajan solamente en la sanidad privada, suponen un 18% del total, con 692 profesionales. Luego está el modelo mixto, es decir, el de aquellos médicos que ejercen en ambos sitios, pública y privada, y que el año pasaron eran 549, es decir, el 14,3% del total. Hasta llegar a ese total de 3.850 en activo faltan 63 incluidos en la categoría "otros" (según lo informado en la presentación del informe tiene que ver con profesionales que no han comunicado su situación, por ejemplo) y 15 que aparecen en situación de desempleo.
Más mujeres en la pública, más hombres en la privada
Aunque no existe el dato provincializado, sí se puede observar a nivel andaluz que mientras en la sanidad pública ellas son mayoría, no ocurre lo mismo ni en la privada ni en el modelo mixto. En general, en Andalucía (y ocurre también en Córdoba) hay más médicas que médicos. Del total de 25.597 profesionales que ejercen en la pública, 16.302 son mujeres (casi el 64%). En la privada ejercen 9.240 y el porcentaje de mujeres es del 44% (está más repartido). En el modelo mixto ejercen 5.160 y el porcentaje de médicas es del 41%. Sobre esa prevalencia de mujeres en la sanidad pública, Mercedes Ramblado, secretaria general del consejo, ha dicho que puede ser porque "las medidas de conciliación son más fáciles en lo público".
Comparación con Andalucía
Por porcentaje, en Córdoba hay más médicos trabajando en la pública que en la media andaluza, pues en este último caso sería el 62,8% del total de activos cuando en Córdoba se roza el 66%. Sí es mayor en la media andaluza el porcentaje de aquellos que se dedican en exclusiva a la privada, que son el 22,7% frente al 18% cordobés, aunque en Córdoba es superior la media de los que ejercern en ambos modelos pues se alcanza el ya citado 14,3% cuando en Andalucía se queda en un 12,7%.
"Págale bien en un sitio y verás cómo no se va a otro"
La combinación de actividad médica en la sanidad pública y en la privada no es nueva. Y para el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Alfonso Carmona, es básicamente una cuestión de dinero. Carmona, que ha calificado de "demagogia barata" los argumentos que parte de la población tiene en contra de estar trabajando en ambos modelos a la vez, entiende que si alguien tiene "capacidad" de trabajar "en un sitio o en otro", sea médico o cualquier otro profesional, "por qué no puede hacerlo".
Para Carmona, lo que hay que "vigilar" es que en ambos sitios se rinda "con excelencia" y ha incidido en que no se puede "limitar la capacidad de trabajo". Para el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos todo se resume, básicamente, en lo económico. "Si no gano lo suficiente en un trabajo me tengo que buscar las habichuelas", ha manifestado Carmona, que ha añadido que "si una persona estuviera ganando lo que debe de ganar, como en Francia por ejemplo, no se va a trabajar otras cuatro o cinco horas a otro sitio".
El doctor y empresario considera, además, que la profesión está mal pagada (a nivel nacional, aunque especialmente en Andalucía) tanto en la pública como en la privada y ha insistido en que "hay que cuidar mejor de los profesionales y verás cómo no pasa eso".
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