Más del 14% de los médicos en activo en Córdoba trabajan a la vez en la sanidad pública y en la privada

El 14,3% de los profesionales de la medicina que ejercen en la provincia de Córdoba trabajan tanto en la sanidad pública como en la privada. Este es uno de los datos que se extrae del Informe de Demografía Médica en Andalucía 2025 presentado este martes por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y donde se incluyen datos muy interesantes sobre la profesión médica a nivel andaluz y a nivel provincial.

Uno de ellos es el que tiene que ver con el ámbito de trabajo en el que estos profesionales desarrollan su actividad. La sanidad pública, eso sí, es mayoritaria. Según el informe, en la provincia de Córdoba había el año pasado 3.850 médicos en activo y de ese total, 2.531 profesionales ejercían su actividad exclusivamente en la sanidad pública, lo que supone el 65,7%.

En cuanto a aquellos que trabajan solamente en la sanidad privada, suponen un 18% del total, con 692 profesionales. Luego está el modelo mixto, es decir, el de aquellos médicos que ejercen en ambos sitios, pública y privada, y que el año pasaron eran 549, es decir, el 14,3% del total. Hasta llegar a ese total de 3.850 en activo faltan 63 incluidos en la categoría "otros" (según lo informado en la presentación del informe tiene que ver con profesionales que no han comunicado su situación, por ejemplo) y 15 que aparecen en situación de desempleo.

Imagen de archivo de un centro médico privado situado en el barrio de Ciudad Jardín. / A. J. GONZÁLEZ

Más mujeres en la pública, más hombres en la privada

Aunque no existe el dato provincializado, sí se puede observar a nivel andaluz que mientras en la sanidad pública ellas son mayoría, no ocurre lo mismo ni en la privada ni en el modelo mixto. En general, en Andalucía (y ocurre también en Córdoba) hay más médicas que médicos. Del total de 25.597 profesionales que ejercen en la pública, 16.302 son mujeres (casi el 64%). En la privada ejercen 9.240 y el porcentaje de mujeres es del 44% (está más repartido). En el modelo mixto ejercen 5.160 y el porcentaje de médicas es del 41%. Sobre esa prevalencia de mujeres en la sanidad pública, Mercedes Ramblado, secretaria general del consejo, ha dicho que puede ser porque "las medidas de conciliación son más fáciles en lo público".

Comparación con Andalucía

Por porcentaje, en Córdoba hay más médicos trabajando en la pública que en la media andaluza, pues en este último caso sería el 62,8% del total de activos cuando en Córdoba se roza el 66%. Sí es mayor en la media andaluza el porcentaje de aquellos que se dedican en exclusiva a la privada, que son el 22,7% frente al 18% cordobés, aunque en Córdoba es superior la media de los que ejercern en ambos modelos pues se alcanza el ya citado 14,3% cuando en Andalucía se queda en un 12,7%.

Imagen de archivo de atención a una paciente en un centro médico. / A. J. GONZÁLEZ