La actualidad del lunes 6 de abril
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La celebración del 50 aniversario del Reina Sofía, el balance de una Semana Santa de lleno turístico y normalidad y la cesión de las Caballerizas Reales centran la actualidad del inicio de la semana en la capital
Córdoba arranca la semana con la conmemoración del 50 aniversario del hospital Reina Sofía, un acto institucional que ha reunido a las principales autoridades y que ha servido para reconocer la trayectoria de un centro clave en la sanidad pública andaluza. Por otro lado, la ciudad deja atrás una Semana Santa marcada por el pleno de hermandades en la calle, la alta ocupación hotelera y la normalidad en el desarrollo de las procesiones, superando unas previsiones iniciales más pesimistas. En paralelo, el Ayuntamiento avanza en la regularización del uso de las Caballerizas Reales con su cesión a Córdoba Ecuestre, poniendo fin a una situación provisional que se prolongaba desde hace años y garantizando la gestión del histórico recinto a largo plazo.
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- El alcalde de Córdoba, sobre la Semana Santa: "Me encanta que las previsiones hayan sido absolutamente erróneas"
- El Ayuntamiento cede Caballerizas Reales a Córdoba Ecuestre por un canon de 2,5 millones y durante 75 años
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
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Provincia
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España
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Internacional
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