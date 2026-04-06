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La actualidad del lunes 6 de abril

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La celebración del 50 aniversario del Reina Sofía, el balance de una Semana Santa de lleno turístico y normalidad y la cesión de las Caballerizas Reales centran la actualidad del inicio de la semana en la capital

El hospital Reina Sofía de Córdoba celebra 50 años.

El hospital Reina Sofía de Córdoba celebra 50 años. / Manuel Murillo

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Córdoba arranca la semana con la conmemoración del 50 aniversario del hospital Reina Sofía, un acto institucional que ha reunido a las principales autoridades y que ha servido para reconocer la trayectoria de un centro clave en la sanidad pública andaluza. Por otro lado, la ciudad deja atrás una Semana Santa marcada por el pleno de hermandades en la calle, la alta ocupación hotelera y la normalidad en el desarrollo de las procesiones, superando unas previsiones iniciales más pesimistas. En paralelo, el Ayuntamiento avanza en la regularización del uso de las Caballerizas Reales con su cesión a Córdoba Ecuestre, poniendo fin a una situación provisional que se prolongaba desde hace años y garantizando la gestión del histórico recinto a largo plazo.

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