Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
UrgenciasLevante SurMayo festivoBalance S. SantaResurrecciónSuperficie ecológicaCadáver Lago AzulMoranteCaizemHostelería
instagramlinkedin

La actualidad del lunes 6 de abril

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El mapa de las urgencias extrahospitalarias en la capital, el balance de la Semana Santa con pleno de pasos en la calle y el calendario del Mayo Festivo centran la información del inicio de una nueva semana

Puerta de Urgencias del centro de salud Castilla del Pino.

Puerta de Urgencias del centro de salud Castilla del Pino. / Chencho Martínez

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Córdoba cuenta actualmente con dos puntos para atender urgencias extrahospitalarias, en el Sector Sur y las Setas. Ambos atendieron en 2025, según datos del Servicio Andaluz de Salud, 120.088 consultas, es decir, una media de 10.000 urgencias mensuales y 328 diarias. El próximo jueves abrirá un tercer punto en Levante Sur para descongestionar estos dos centros de salud y aliviar a los profesionales. Por otra parte, Córdoba cierra una Semana Santa con pleno de pasos en la calle, algo que no ocurría desde 2017. El buen tiempo ha dejado disfrutar de unos días radiantes en los que 39 hermandades, 72 pasos y cerca de 10.000 nazarenos han sido protagonistas. Y tras el fin de la Semana Santa, Córdoba mira ya a su Mayo Festivo que, una vez más, se anticipa y comienza este mismo mes. Comienza la cuenta atrás para 49 días de fiesta con cita electoral incluida.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Toros

Internacional

Noticias relacionadas

Economía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así van los trabajos de Adif para adaptar la estación de mercancías de El Higuerón a la futura autopista ferroviaria
  2. Un incendio en La Cuchara de San Lorenzo obliga a evacuar a los comensales y deja dos plantas afectadas
  3. Buscan a un joven de 25 años desparecido en el entorno del lago Azul de Córdoba
  4. Los buzos de la Policía Nacional localizan un cadáver en el lago Azul de Córdoba a la espera de identificación
  5. Tres institutos de FP de Córdoba formarán a los alumnos en técnicas del arte sacro como la talla y el bordado en oro
  6. La Aemet pone fin a los días soleados y fija el regreso de los paraguas en Córdoba
  7. En directo | Así te hemos contado el partido entre el Cádiz y el Córdoba CF
  8. Viernes Santo de Córdoba, en directo: la Legión acompaña al Señor de la Caridad en su vía crucis; el Nazareno reina en los pueblos

Córdoba abre el calendario de mayo en abril con 49 días de fiestas y marcado sello electoral

Córdoba abre el calendario de mayo en abril con 49 días de fiestas y marcado sello electoral

Sector Sur y Las Setas atienden en Córdoba más de 300 urgencias diarias antes del refuerzo de Levante Sur

Sector Sur y Las Setas atienden en Córdoba más de 300 urgencias diarias antes del refuerzo de Levante Sur

El Ayuntamiento de Córdoba publica el listado provisional del Concurso de Rejas y Balcones 2026

El Ayuntamiento de Córdoba publica el listado provisional del Concurso de Rejas y Balcones 2026

¿Cuándo es el Miércoles de Ceniza y cuándo comienza la Semana Santa de Córdoba 2027?

¿Cuándo es el Miércoles de Ceniza y cuándo comienza la Semana Santa de Córdoba 2027?

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 6 de abril de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 6 de abril de 2026

El punto de Urgencias de Levante Sur tendrá menos médicos que Las Setas y Sector Sur para las guardias

El punto de Urgencias de Levante Sur tendrá menos médicos que Las Setas y Sector Sur para las guardias

María Ángeles Risalde, directora del Caizem: «Queremos que la investigación tenga una repercusión real en la sociedad»

Tracking Pixel Contents