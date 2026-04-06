Córdoba cuenta actualmente con dos puntos para atender urgencias extrahospitalarias, en el Sector Sur y las Setas. Ambos atendieron en 2025, según datos del Servicio Andaluz de Salud, 120.088 consultas, es decir, una media de 10.000 urgencias mensuales y 328 diarias. El próximo jueves abrirá un tercer punto en Levante Sur para descongestionar estos dos centros de salud y aliviar a los profesionales. Por otra parte, Córdoba cierra una Semana Santa con pleno de pasos en la calle, algo que no ocurría desde 2017. El buen tiempo ha dejado disfrutar de unos días radiantes en los que 39 hermandades, 72 pasos y cerca de 10.000 nazarenos han sido protagonistas. Y tras el fin de la Semana Santa, Córdoba mira ya a su Mayo Festivo que, una vez más, se anticipa y comienza este mismo mes. Comienza la cuenta atrás para 49 días de fiesta con cita electoral incluida.

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