Sector Sur y Las Setas atienden en Córdoba más de 300 urgencias diarias antes del refuerzo de Levante Sur

Las urgencias extrahospitalarias se han convertido en un elemento sanitario estratégico para acercar la atención a la ciudadanía y descongestionar los centros hospitalarios. Córdoba cuenta actualmente con dos puntos de urgencias en centros de Atención Primaria que en 2025 atendieron, según datos del Servicio Andaluz de Salud, 120.088 consultas, lo que supone una media de 10.000 urgencias mensuales y 328 diarias. Después de años de espera y de continuos aplazamientos, el próximo 9 de abril abrirá un tercer punto de urgencias en el centro de salud de Levante Sur Dr. Manuel Barragán, que vendrá a reforzar la asistencia en la ciudad.

Las urgencias extrahospitalarias nacieron en Córdoba en el centro de salud Santa Victoria del Sector Sur, un espacio que se reinauguró en 2011 con instalaciones ampliadas, pasando de tres a cinco salas asistenciales. En ese momento, atendía una media de 110 consultas diarias. Aunque para acudir a las urgencias no es necesario ser del barrio, el centro tiene asignada actualmente para las consultas de Atención Primaria a una población de 81.999 personas y en 2025 asistió 56.797 urgencias, lo que eleva la media a 155 consultas al día.

El segundo punto de urgencias de Córdoba se encuentra en el centro de salud Castilla del Pino, conocido popularmente como Las Setas. El Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE) se instaló en una superficie de 45.000 metros cuadrados para dar servicio a una zona de expansión de la ciudad con población creciente. Este centro no solo de Atención Primaria y Urgencias. En este momento, según el SAS, 253.668 cordobeses están adscritos a este centro de salud que en su punto de urgencias atendió el año pasado 63.291 consultas, una media de 173 pacientes al día. Las urgencias cuentan con una plantilla de seis médicos y seis enfermeros.

Puerta de Urgencias del centro de salud Castilla del Pino. / Chencho Martínez

Horarios y recursos móviles

En ambos casos, la actividad asistencial ordinaria programada se ofrece de lunes a viernes de 8 a 15 horas mientras que fuera de ese horario solo están operativas las urgencias. En concreto, de lunes a viernes, entre las 15 y las 8 de la mañana, y los fines de semana, de forma ininterrumpida mañana y tarde.

A los puntos fijos de urgencias, se asocian una serie de recursos móviles destinados a la atención urgente y emergente (la que se presta fuera del centro). Estos recursos incluyen equipos móviles de soporte vital avanzado, dotados con ambulancias tipo C. Para garantizar el servicio fuera del centro, cuentan con personal técnico en emergencias sanitarias, enfermería y medicina. Adicionalmente, existen equipos movilizables vinculados a los puntos de urgencias que normalmente atienden en el centro aunque, en caso necesario, se desplazan para dar asistencia a domicilio si la situación lo requiere. Dichos equipos se componen por personal médico, de enfermería y técnico de emergencias.

El tercer punto de urgencias de Levante Sur dará respuesta a una demanda histórica del Sindicato Médico de Córdoba, que lleva años alertando de la saturación de los profesionales que trabajan en los centros de salud de Castilla del Pino y Sector Sur. Desde que se ideó este proyecto, la apertura de las urgencias, que inicialmente se anunció para finales del año 2022, se ha ido posponiendo hasta llegar a 2026.

El centro de salud Levante Sur tiene asignada una población de más de 33.000 usuarios para las consultas de Atención Primaria distribuidas entre mañana y tarde. El punto de urgencias está construido en dos plantas de 715 metros sobre un antiguo almacén del centro de salud y cuando se presentó el proyecto en 2023, se anunció que el dispositivo contaría con un equipo formado por dos médicos, dos enfermeras y otro médico y enfermera para dar cobertura a la unidad móvil correspondiente.

El edificio se distribuye en cuatro áreas diferenciadas. Una para atención a la ciudadanía, con una marquesina de entrada de vehículos para los pacientes; un vestíbulo, un módulo de espera para los pacientes infecciosos y otro módulo más de espera, además de la zona de admisión y administración. Por otro lado, el área asistencial cuenta con una sala de emergencias, consultas, sala de curas y yesos y sala de tratamiento y observación. Se completa el edificio con una zona de servicios auxiliares con aseos, y una zona de personal.