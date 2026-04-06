«Queremos que la investigación tenga una repercusión real en la sociedad»

¿Qué balance hace del primer año del Caizem?

Ha sido muy intenso, con mucha actividad, sobre todo porque hemos tenido que construir las bases de un proyecto de gran envergadura y muy complejo, en el que están involucradas cuatro consejerías, el Servicio Andaluz de Salud, la Universidad de Córdoba y la Fundación para la Biomedicina en Córdoba. Verdaderamente, a nivel de investigación, nunca había habido un proyecto o un centro de estas características. Ha sido complejo porque poner de acuerdo a tanta gente en todo lo que había que sacar adelante no era fácil. Pero, al mismo tiempo, ha habido una participación que ha sido espectacular y estamos muy contentos con ello. Dentro de la complejidad, todo el mundo ha intentado remar a favor. Ya se ha aprobado el reglamento de funcionamiento interno, además del convenio de creación del centro. Ahí es donde verdaderamente se crean las bases: su estructura, sus componentes, los órganos de gobierno, los órganos colegiados, los criterios de incorporación de los investigadores y de los equipos de investigación. Es el documento que le da la columna vertebral a todo lo que se empieza a trabajar. También se han elegido ya los subdirectores del centro y tenemos a Isabel Machuca, médica internista de enfermedades infecciosas; Fernando Pérez, especialista en seguridad alimentaria, y Salvador Arenas, que es ecólogo y especialista en biodiversidad.

¿En qué tipo de investigaciones se ha empezado a trabajar?

Empezamos ya con el apoyo de proyectos de investigación de la línea estratégica de la Consejería de Salud. Uno se llama West Nile Alert, que es un estudio para evaluar el papel de los reservorios del virus del Nilo occidental, en concreto de las aves, que son los principales reservorios. Y también con otro proyecto que se llama LeishAndalus, que es un estudio en el que se evalúa el papel de los hospedadores más importantes de la leishmania en distintas zonas de Andalucía, incluidas personas, animales domésticos y animales silvestres, sobre todo para luchar frente al infradiagnóstico de la enfermedad y buscando su control.

¿Ya hay algunos resultados?

Ya realizamos la primera jornada de formación sobre leishmaniosis, en la que se presentaron los resultados preliminares de uno de estos proyectos, y ya estamos también llevando a cabo el programa de vigilancia entomológica de la fiebre del Nilo, de la Consejería de Salud y la Diputación de Córdoba. Se ha creado un nuevo programa de vigilancia en aguas residuales, de vigilancia de patógenos, género de resistencia antimicrobiana y antibiótico, que también está financiado por la Consejería de Salud y lo vamos a desarrollar nosotros. Entonces, ya hay investigadores trabajando y hay transferencias a las distintas consejerías.

¿Cuántos investigadores trabajan ya en el centro?

Con el reglamento de funcionamiento interno se establecen los criterios de incorporación, entonces es cuando empezaremos a recibir las solicitudes. Queremos, para junio aproximadamente, empezar a recibir solicitudes con la conformación de los equipos de investigación. Nosotros estimamos al menos diez equipos de investigación distintos, pero seguro que son bastantes más. Empezaremos a recibir las solicitudes, vamos a poner fecha antes de verano para realizar las evaluaciones ya en septiembre, y que terminemos este año con los equipos de investigación ya conformados.

¿En qué se van a centrar esas próximas investigaciones?

En nuestro reglamento interno hay tres programas científicos: Infección, inmunidad y vacunas; Prevención, vigilancia y control integral, e Innovación diagnóstica y terapéutica. Dentro de esos tres programas hay una serie de líneas de investigación donde se pueden incorporar los equipos. Las enfermedades tienen que ser siempre enfermedades zoonóticas o enfermedades emergentes, o sea, que afecten a personas, animales o vegetales.

Además de la estructura organizativa del centro, ¿hay otros objetivos a corto plazo?

Uno de los objetivos es crear cada vez más redes de transferencia entre las distintas consejerías y los investigadores que formen parte del Caizem. Llevamos distintos programas de vigilancia, pero lo queremos incrementar también con estudios de salud pública, con estudios de sanidad animal y de salud vegetal. Ahora se firmarán una serie de convenios específicos con cada una de esas consejerías para ver sus necesidades y cómo los investigadores pueden ayudar a solventar los problemas, que la relación investigación y administración sea estrecha y que podamos ayudar a resolver eso. Ahora hemos firmado nuestros primeros convenios con la Unión Profesional Sanitaria de Córdoba para crear tanto programas de formación como también ir trabajando en distintos proyectos de investigación de forma conjunta veterinario, médico, farmacéutico y enfermero. Hemos empezado a tender esta mano para ir creando esta red ya de trabajo consolidada y habrá acuerdos con otros colegios veterinarios, otras instituciones de investigación de interés, fundaciones. El Comité de Asesoramiento Externo Científico también ha sido aprobado ya, que son asesores externos de ámbito nacional e internacional para guiar en la investigación que estamos realizando en el centro.

¿En qué punto se encuentra el centro de bioseguridad?

Seguimos trabajando, y esto va a ser para largo plazo, de unos 6-7 años, en la creación de ese centro de bioseguridad. Estamos trabajando ya en los informes de idoneidad y los tenemos prácticamente terminados. A lo largo de este año va a ser uno de los objetivos principales realizar, junto con la Universidad de Córdoba y la Junta de Andalucía, la búsqueda de financiación para poder construir este centro y ponerlo en marcha.

¿Las enfermedades emergentes reciben suficiente financiación?

A ver, pues si me preguntas antes y después del covid, te digo que mejor. Si me preguntas si es suficiente, te digo que no, que nunca es suficiente, porque también es verdad que como sociedad y como administración olvidamos las cosas bastante rápido. Entonces, parece que esto no va a volver a pasar hasta que pasa. Lo más importante siempre es la prevención y las políticas que se tienen que llevar a cabo desde las distintas administraciones, precisamente focalizadas en la prevención. Queremos aprovechar las redes que quedaron tras el covid para otro tipo de enfermedades, para monitorizarla y tener ese diagnóstico precoz para poder actuar. También ponemos el foco en la resistencia antimicrobiana, que es la nueva pandemia silenciosa, que ya es un problema aunque nos cuesta verlo.

¿Qué le ha dejado este primer año al frente del centro?

Noticias relacionadas

Me ha aportado darme cuenta de que a nivel social, a nivel de administración, a nivel científico, hay una serie de necesidades, pero que no es imposible cambiarla y que solamente hace falta un poquito cambiar la forma de pensar, no de las personas, sino la forma de hacer las cosas. Entonces, a nivel personal es una satisfacción personal inmensa porque yo creo que al final todos los investigadores nos pasamos la vida formándonos y trabajando y sacando nuestros artículos, nuestra investigación, pero lo que más me gusta es dar una parte a la sociedad y que todo esto tenga una repercusión social, que se puedan tomar decisiones desde dentro.