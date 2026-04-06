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El escollo del personal

El punto de Urgencias de Levante Sur tendrá menos médicos que Las Setas y Sector Sur para las guardias

El Sindicato Médico critica que la ambulancia no contará con personal médico, solo con enfermera

Centro de salud de Levante Sur.

Centro de salud de Levante Sur. / Chencho Martínez

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Córdoba

La puesta en marcha del tercer punto de urgencias en el centro de salud de Levante Sur se ha enfrentado a diferentes obstáculos, de ahí los años de demora, el último de los cuales ha sido la dotación de personal. La falta de médicos o las condiciones laborales que ofrece el SAS han hecho que la primera convocatoria para contratar personal quedara desierta. Esto obligó a abrir otra convocatoria que finalmente se saldó con dos contratos y dos solicitudes de traslado, algo que al Sindicato Médico le parece insuficiente.

Según fuentes sindicales, la dotación prevista para cada punto de urgencias «es de tres equipos completos, lo que significa tres médicos y tres enfermeras». Con esa plantilla funcionan en Las Setas y en Sector Sur. De esos tres equipos, dos están en punto fijo y otro en la UVI móvil. Sin embargo, en el nuevo punto, «solo habrá dos equipos completos, que permanecerán en el punto de urgencias mientras que la ambulancia solo contará con enfermera», señalan.

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Cuatro médicos en lugar de ocho

El otro problema radica en las guardias. Para cubrirlas, indican, «en Las Setas y Sector Sur tienen asignados ocho médicos cada uno y las que quedan por cubrir las hacen médicos del centro de salud». Sin embargo, «Levante Sur tendrá de momento 4 médicos para las guardias, y las que queden las tendrán que asumir médicos del centro de salud». Por eso, el sindicato solicitó que la apertura se retrasara a junio para contratar personal entre los nuevos residentes. El SAS, por su parte, no ha concretado el personal disponible en cada uno de los puntos de urgencias.

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