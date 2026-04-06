El PSOE exige al alcalde de Córdoba que "cumpla con el informe de los bomberos" para "garantizar la seguridad" en las Caballerizas Reales

El PSOE de Córdoba, en boca de su portavoz en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado, ha exigido al alcalde de la ciudad, José María Bellido, que "cumpla con lo establecido en el reglamento de la Lista y como propietario de Caballerizas Reales", con objeto de que, "antes de su cesión a Córdoba Ecuestre", el edificio "pase una inspección técnica de construcciones y edificaciones (ITCE), para así garantizar la seguridad, su eficiencia energética y la accesibilidad".

En este sentido, Hurtado también ha reclamado que se "aplique el informe emitido por los bomberos del Ayuntamiento, quienes han puesto de manifiesto los déficits y las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad del edificio".

El PSOE reclama "actuaciones" para "garantizar la seguridad"

Ampliando el foco en el asunto, el portavoz socialista ha manifestado que el alcalde tiene "guardado bajo llave, para que no sea conocido por la opinión pública", dicho informe de los bomberos. Un documento, afirma, "que ya ha sido requerido por el Grupo Municipal Socialista", y que "exige al Ayuntamiento, como propietario, a abordar en tres fases las medidas necesarias que se requieren para su seguridad".

Interior de Caballerizas Reales de Córdoba, durante una exposición de carruajes, en una imagen de archivo / Sánchez Moreno

Así, ha indicado que las medidas que se exigen en un tercer nivel de actuación, para las que se daba un plazo de dos meses, "no se han llevado a cabo, entre las que se incluyen el derribo de naves en estado ruinoso en la Huerta de Caballerizas"

"Es evidente que Bellido escurre el bulto", asegura el socialista Hurtado

“Es evidente que Bellido escurre el bulto y quiere deshacerse de toda responsabilidad sobre la seguridad del edificio, por lo que ha metido el turbo después de siete años que lleva de alcalde, para concluir la cesión y trasladarle a Córdoba Ecuestre las actuaciones a llevar a cabo y la responsabilidad de lo que pudiese ocurrir por no cumplir con las condiciones de seguridad necesarias”, ha considerado.

Hurtado ha lamentado que, después del incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba, "Bellido no haya movido un dedo para que los edificios municipales con más de 50 años, como son los casos del Alcázar, Caballerizas Reales, y otras instalaciones deportivas y culturales, hayan pasado la ITCE y se hayan adoptado las medidas necesarias que garanticen la seguridad, la accesibilidad y la eficiencia energética", finaliza la nota de prensa del PSOE.