La Policía Nacional descarta la muerte violenta del joven cuyo cadáver apareció en el Lago Azul

La Policía Nacional de Córdoba ha descartado la muerte violenta del joven cuyo cuerpo sin vida fue localizado en el Lago Azul el pasado domingo tras la denuncia de desaparición realizada por su familia. La investigación realizada concluye que no hay signos de violencia en el cuerpo encontrado.

El cadáver del joven de 25 años fue localizado por la Unidad Subacuática del Grupo Especial de Operaciones (GEO) la Policía Nacional. El sábado por la tarde, los familiares formularon la denuncia y empezó la búsqueda en la zona, dentro y fuera del agua, con ayuda del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), ya que el rastreo del localizador del móvil lo situaba en este entorno de Córdoba.

Imagen de archivo de la búsqueda de otro desaparecido en el Lago Azul. / FRANCISCO GONZALEZ

Sobre las causas del suceso, los investigadores iniciaron las gestiones para esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte y tras recibir el informe forense, se ha descartado criminalidad en el fallecimiento, al no hallarse signos de violencia en el cuerpo. También se descartó la muerte accidental.

El lago Azul tiene esta denominación por el color de sus aguas debido a la gran cantidad de azufre que contienen, se encuentra en unos terrenos privados, a unos 2,5 kilómetros del casco urbano de la ciudad. La superficie del lago es de unas 12 hectáreas y su profundidad, en algunos lugares, puede llegar a los cien metros.