Sucesos en Córdoba
La Policía Nacional descarta la muerte violenta del joven cuyo cadáver apareció en el Lago Azul
La investigación concluye que no hay signos de violencia en el fallecimiento
La Policía Nacional de Córdoba ha descartado la muerte violenta del joven cuyo cuerpo sin vida fue localizado en el Lago Azul el pasado domingo tras la denuncia de desaparición realizada por su familia. La investigación realizada concluye que no hay signos de violencia en el cuerpo encontrado.
El cadáver del joven de 25 años fue localizado por la Unidad Subacuática del Grupo Especial de Operaciones (GEO) la Policía Nacional. El sábado por la tarde, los familiares formularon la denuncia y empezó la búsqueda en la zona, dentro y fuera del agua, con ayuda del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), ya que el rastreo del localizador del móvil lo situaba en este entorno de Córdoba.
Sobre las causas del suceso, los investigadores iniciaron las gestiones para esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte y tras recibir el informe forense, se ha descartado criminalidad en el fallecimiento, al no hallarse signos de violencia en el cuerpo. También se descartó la muerte accidental.
El lago Azul tiene esta denominación por el color de sus aguas debido a la gran cantidad de azufre que contienen, se encuentra en unos terrenos privados, a unos 2,5 kilómetros del casco urbano de la ciudad. La superficie del lago es de unas 12 hectáreas y su profundidad, en algunos lugares, puede llegar a los cien metros.
- Así van los trabajos de Adif para adaptar la estación de mercancías de El Higuerón a la futura autopista ferroviaria
- Aviserrano abre la inscripción para la selección de 250 empleados para su nueva planta en La Carlota
- La Policía Nacional confirma que el cadáver localizado en el lago Azul de Córdoba es del joven desaparecido
- Buscan a un joven de 25 años desparecido en el entorno del lago Azul de Córdoba
- Tres institutos de FP de Córdoba formarán a los alumnos en técnicas del arte sacro como la talla y el bordado en oro
- La huella del agua, conventos, templarios y la saga de los Hernán Ruiz: las 15 rutas guiadas de Córdoba para mayores de 60 años
- Siete de cada diez viviendas de nueva construcción de la provincia de Córdoba están en la capital
- Un accidente con hasta ocho vehículos provoca importantes retenciones en la A-4 a su paso por Córdoba