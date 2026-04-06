Datos del Ministerio de Trabajo
El paro baja en Córdoba en casi 500 personas y firma su mejor mes de marzo desde la crisis económica
En el tercer mes del año se firmaron en la provincia de Córdoba más de 30.000 contratos
El paro bajó en marzo en casi 500 personas y continuó la senda positiva de recuperación laboral. Según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo, en la provincia había 49.209 parados registrados en el tercer mes del año, una cifra incluso más baja que la que había en 2008, cuando se inició la gran crisis económica.
Según las cifras actualizadas, en marzo de este año había 499 parados menos que en el mes anterior, lo que implica un descenso de un 1% para un mes que no es especialmente bueno para el mercado laboral, justo antes del inicio de la temporada alta turística.
Las cifras son aún más positivas si se compara con marzo del año pasado. En este caso, el descenso fue de casi un 12%, con 6.381 parados menos en un año.
Sube el paro en el campo, pero baja en el resto de sectores
Por sectores, el desempleo creció en la agricultura, aunque descendió en el resto de sectores. De esta forma, según los datos del ministerio, fue el sector servicios el que más contribuyó a la caída del desempleo, con 408 parados menos entre febrero y marzo. También fue significativo el descenso en la construcción, con 173 parados menos en un mes, mientras que en la industria la caída fue de 93 desempleados. Sin embargo, en el campo sí que subió el paro, con 143 desempleados más, y también lo hizo dentro del colectivo sin empleo anterior, con un saldo positivo de 32 personas.
En total, en marzo había en la provincia de Córdoba 32.908 parados en el sector servicios, 5.173 dentro del colectivo sin empleo anterior, 4.193 en la industria, 3.494 en la construcción y 3.441 en el campo.
Casi 5.000 contratos más en un mes
En cuanto a la contratación, se firmaron 30.125 contratos en el mes de marzo en Córdoba, que son 4.846 más que en febrero (una subida de un 19,17%) y 9.050 más que en marzo de 2025 (una subida de casi un 43%).
Del total de contratos, 11.584 fueron indefinidos (subieron un 15% mensual y casi un 47% anual) y 18.541 temporales (también subieron, en concreto, un 22% mensual y casi un 41% anual). En lo que va de año, se han firmado 84.764 contratos, de los que casi el 61% eran indefinidos.
Casi 317.000 afiliados a la Seguridad Social
Los datos actualizados del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apuntan a una afiliación en el mes de marzo en la provincia de Córdoba de 316.687 personas, que son 1.064 más que en febrero (subida de un 0,34%) y 7.665 más que en marzo de 2025 (un 2,48% más). Del total de afiliados, 262.104 pertenecían al régimen general (211.252 general, 47.571 al sistema agrario y 3.280 al del hogar) y 54.584 eran autónomos.
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