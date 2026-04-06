Campaña 2025
¿Quién está obligado a presentar la declaración de la renta? Esto es lo que dice la Agencia Tributaria
La campaña trae novedades como nuevas deducciones para rentas bajas y un tipo más alto para rentas altas
La campaña de la renta de 2025 comienza esta misma semana y trae consigo una serie de novedades en cuanto a quién está obligado a hacer la declaración. El borrador se podrá presentar desde este miércoles a través de internet, aunque para hacerlo de manera presencial o por teléfono todavía habrá que esperar algunas semanas.
Como cada año cuando llega la fecha del inicio de la campaña, surge la gran pregunta: ¿Estoy obligado a presentar la declaración de la renta?
La presentación de la declaración del IRPF es obligatoria para todos los contribuyentes con rentas del trabajo superiores a 22.000 euros si proceden de un único pagador o de 15.876 euros si a lo largo del año ha tenido dos o más pagadores.
La presentación de la liquidación también es obligatoria para quienes hayan estado dados de alta como autónomos a lo largo de 2025 y quienes hayan percibido el ingreso mínimo vital -pese a que está exento-, pero no quienes hayan cobrado la prestación por desempleo, que solo están obligados si superan los umbrales de renta.
Deducciones para rentas bajas
Entre las novedades de esta campaña figura una deducción para las rentas inferiores a 18.276 euros, que ascenderá a 340 euros para quienes perciban, como máximo, los 16.576 euros del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025, que quedará así exento de tributación.
Los contribuyentes con rentas del trabajo que se sitúen entre el salario mínimo y 18.276 euros también podrán aplicarse la deducción, por una cuantía que decrece a medida que aumenta la renta.
Otra novedad es una subida del tipo que se aplica a las rentas del ahorro superiores a 300.000 euros, que pasa del 28% al 30%. Además, se añade una exención para las ayudas relacionadas con los incendios forestales y una reducción en los rendimientos de actividades artísticas realizadas de manera excepcional.
Asimismo, siguen vigentes las deducciones por compra de vehículo eléctrico, mejora de la eficiencia energética de los edificios, aportaciones a planes de pensiones, inversión en vivienda habitual adquirida antes de 2013 o donativos a entidades sin ánimo de lucro.
En esta campaña habrá nuevas casillas para regularizar las cotizaciones de autónomos en estimación directa, desglosar los módulos del sector agrícola o detallar las ganancias patrimoniales por premios (en función de si tienen fines publicitarios o no), al tiempo que la aplicación detectará información relevante sobre ascendientes y descendientes.
- Así van los trabajos de Adif para adaptar la estación de mercancías de El Higuerón a la futura autopista ferroviaria
- La Policía Nacional confirma que el cadáver localizado en el lago Azul de Córdoba es del joven desaparecido
- Buscan a un joven de 25 años desparecido en el entorno del lago Azul de Córdoba
- Tres institutos de FP de Córdoba formarán a los alumnos en técnicas del arte sacro como la talla y el bordado en oro
- Aviserrano abre la inscripción para la selección de 250 empleados para su nueva planta en La Carlota
- La huella del agua, conventos, templarios y la saga de los Hernán Ruiz: las 15 rutas guiadas de Córdoba para mayores de 60 años
- Siete de cada diez viviendas de nueva construcción de la provincia de Córdoba están en la capital
- Viernes Santo de Córdoba, en directo: la Legión acompaña al Señor de la Caridad en su vía crucis; el Nazareno reina en los pueblos