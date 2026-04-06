Tren de borrascas
La Junta fija en casi 3 millones de euros las ayudas máximas para municipios de Córdoba por los daños del temporal
Los ayuntamientos y entidades locales tendrán diez días para presentar las solicitudes para la subvención
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha hecho público este lunes las cuantías máximas por municipio que podrán percibir los ayuntamientos afectados por la situación excepcional declarada a raíz del temporal que afectó, entre otros territorios, a la provincia de Córdoba, entre el 23 de enero y el 16 de febrero pasados. Así, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias fija en casi tres millones de euros (2.999.695 euros) las ayudas máximas a las que puede aspirar el conjunto de entidades locales de Córdoba. Estas “cuantías máximas” establecen el tope de dinero que la Junta fija para cada municipio aunque no significa que esta sea la cantidad definitiva que vayan a cobrar.
Córdoba capital es la que concentra con mucha diferencia la mayor cuantía, con 854.863,61 euros. Muy por detrás aparecen Lucena, con 121.109,10 euros; Puente Genil, con 101.964,68 euros; Belalcázar, con 98.935,63 euros; Montoro, con 90.917,10 euros; y Palma del Río, con 89.836,76 euros. También aparecen entre las asignaciones más altas Priego de Córdoba, con 81.888,95 euros; Montilla, con 63.791,85 euros; Rute, con 60.578,89 euros; y Villanueva de Córdoba, con 59.690,63 euros.
Partidas para municipios medianos y pequeños
Otras partidas relevantes para municipios medianos y pequeños de distintas comarcas son las de Bujalance (52.389,00 euros), Iznájar (52.870,39 euros), Villafranca de Córdoba (51.100,84 euros), Cabra (49.001,86 euros), Cañete de las Torres (47.526,40 euros) o Villa del Río (40.462,72 euros).
En el otro extremo, las cuantías más bajas dentro de la provincia corresponden a Dos Torres (6.551,84 euros), Castro del Río (6.655,00 euros) y Adamuz (10.067,77 euros), localidades con menor afectación.
Entidades locales autónomas
El acuerdo no solo incluye ayuntamientos, también entidades locales autónomas cordobesas entre las que figuran Algallarín, con 36.560,12 euros, y Castil de Campos, con 17.008,70 euros. En el listado de la provincia de Córdoba figuran 60 ayuntamientos y 3 entidades locales autónomas.
Si se compara con el resto de provincias andaluzas, Córdoba es la tercera por detrás en cuantías máximas susceptibles de subvención, después de Huelva (2,04 millones) y Almería (1,3 millones). Por delante, se encuentran Málaga (3,2 millones), Sevilla (3,3 millones), Granada (5,1 millones), Jaén (6 millones) y Cádiz (10,8 millones). El texto indica además que los ayuntamientos y entidades locales autónomas afectadas disponen de diez días desde la publicación para solicitar la subvención.
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