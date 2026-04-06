Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 6 de abril de 2026

Exposición

‘Cuando la fotografía conoció al libro’

La muestra, organizada por el Ayuntamiento de Córdoba, celebra el bicentenario de la primera fotografía de la historia realizada por Joseph Niépce. La exposición rinde homenaje a esta efeméride reuniendo casi un centenar de libros históricos de Córdoba. La exhibición incluye las fotografías más antiguas de la ciudad y el primer reportaje editado en Córdoba en 1862, permitiendo al público comprender la fusión entre el lenguaje visual y el editorial .

CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala. Morería, 5. De 10.00 a 21.00 horas.

Bienal Internacional Pilar Citoler

Exposición del ganador y finalistas

La Sala de Exposiciones del Centro UCOCultura de la Universidad de Córdoba acoge la muestra de la décimo tercera edición del Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler. En este evento se podrán descubrir los trabajos finalistas y la obra ganadora de este año: 04#Giberny, de José Quintanilla.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Delegación de Cultura de la UCO. Plaza de la Corredera, 40. De 9.00 a 18.00 horas.

Exposición

‘El susurro de las fuentes’

La muestra explora la relación entre agua, piedra y patrimonio a través de la técnica de la acuarela