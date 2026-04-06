Fundación Kutxabank y SAFA se alían para formar a 1.600 alumnos en el uso seguro de la tecnología.

La Fundación Kutxabank y Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA) han firmado un acuerdo estratégico para que más de 1.600 alumnos accedan de forma totalmente gratuita al programa educativo “Children on the Line”, una iniciativa diseñada para fomentar un uso saludable, seguro y crítico de la tecnología.

El proyecto se desplegará de forma integral en los 26 centros educativos que SAFA gestiona en Andalucía y tiene como objetivo dotar al alumnado de herramientas para afrontar los principales desafíos del entorno digital actual, entre ellos el ciberacoso, la protección de la privacidad, la identidad online y el impacto emocional de las redes sociales.

Formación adaptada a cada etapa educativa

El programa se desarrolla a través de materiales didácticos adaptados a cada etapa educativa, dirigidos a alumnado de entre 5 y 18 años, que se trabajan en el aula y se complementan con una plataforma digital con recursos interactivos y audiovisuales para docentes y familias.

De este modo, la iniciativa combina la formación en los centros con la implicación de las familias, favoreciendo un enfoque integral que permita reforzar también en el ámbito doméstico los hábitos digitales responsables.

Implicación de las familias y del profesorado

Uno de los ejes del proyecto es precisamente la participación conjunta de alumnado, familias y docentes, con el fin de abordar el uso de la tecnología desde una perspectiva educativa y preventiva.

Con esta iniciativa, SAFA refuerza su compromiso con una educación adaptada a los desafíos del siglo XXI, integrando la innovación educativa y el bienestar digital del alumnado como parte esencial de su proyecto pedagógico.

Un programa con base científica

“Children on the Line” destaca además por su rigor científico. Sus contenidos han sido supervisados por investigadores de las universidades de Deusto y Barcelona, y se apoyan en estudios de instituciones de prestigio internacional como Harvard, Oxford o Cornell, así como en las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y de INCIBE.

Su metodología pedagógica se basa en técnicas contrastadas, como el método del caso, que busca fomentar la reflexión y el cambio de comportamiento del alumnado a partir del análisis de situaciones reales relacionadas con el uso de la tecnología.

La colaboración de tres fundaciones

La iniciativa aglutina la acción conjunta de tres fundaciones con un marcado componente formativo y educacional.

La Fundación SAFA está integrada en la red de colegios de jesuitas (EDUCSI) y cuenta con 26 centros en Andalucía, en los que se forman más de 20.000 alumnos y trabajan más de 1.500 profesionales, beneficiando además a más de 600 familias a través de sus programas de acción social.

Por su parte, la Fundación Kutxabank desarrolla una intensa labor social, cultural y formativa, con especial énfasis en proyectos que impulsan la sostenibilidad, la innovación, el desarrollo local y el apoyo a familias y colectivos en riesgo de exclusión.

A su vez, la Fundación Children On The Line está promovida por expertos en educación, salud y tecnología con el objetivo de proteger a los menores frente a los riesgos derivados del uso de las nuevas tecnologías.

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Apuesta por un uso saludable de la tecnología

Con este acuerdo, las entidades implicadas refuerzan su apuesta por una educación que permita a niños, niñas y adolescentes desenvolverse en el entorno digital con mayor seguridad, criterio y responsabilidad, promoviendo un uso saludable de la tecnología desde edades tempranas.