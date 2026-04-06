Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 6 de abril
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 7 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:
Andrés Cabrera Dorado
La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el cementerio de San Rafael.
José Reina Moreno
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.
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