Los fallecidos en Córdoba el lunes 6 de abril

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 7 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:

Andrés Cabrera Dorado

La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el cementerio de San Rafael.

José Reina Moreno

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La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.