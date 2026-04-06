Emergencias 112 gestionó 1.791 incidencias en Córdoba durante la Semana Santa, un 20,7% más que el año anterior

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA 112) ha gestionado un total de 1.791 incidencias en la provincia de Córdoba durante el periodo de Semana Santa, comprendido entre las 15.00 horas del 27 de marzo, Viernes de Dolores, y las 00.00 horas del 6 de abril, Lunes de Pascua.

Este volumen supone un incremento del 20,7 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se atendieron 1.483 emergencias en la provincia cordobesa.

Las asistencias sanitarias, a la cabeza

Las asistencias sanitarias, con 833 incidencias, y las actuaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, con 356, han constituido los principales motivos de activación del servicio durante estos días.

El Rescatado por las calles de Córdoba, este pasado Domingo de Ramos. / Chencho Martínez

A ellas se suman las incidencias de tráfico (174), los incendios (103), las situaciones vinculadas al bienestar animal (82) y los accidentes de circulación (71).

En menor medida, el servicio también ha coordinado solicitudes relacionadas con servicios sociales (35), anomalías en servicios básicos (26) y rescates y salvamentos (21), entre otras cuestiones.

El Sábado Santo, la jornada con más avisos

El Sábado Santo se configuró como la jornada de mayor demanda del servicio en la provincia, con un total de 209 incidencias, seguido del Viernes Santo, con 207.

También se registraron cifras elevadas el Domingo de Ramos y el Jueves Santo, con 190 incidencias en cada jornada; el Domingo de Resurrección, con 188; y el Lunes y el Miércoles Santo, con 187 avisos, respectivamente.

Córdoba, sexta provincia andaluza en volumen de emergencias

Las emergencias coordinadas en la provincia de Córdoba representan el 7,48 por ciento del total gestionado en Andalucía, donde la EMA 112 atendió durante la Semana Santa 23.924 incidencias.

Desde el punto de vista territorial, Córdoba se sitúa en sexto lugar en número de emergencias, por detrás de Sevilla (5.745), Málaga (5.209), Cádiz (3.100), Granada (2.955) y Almería (1.997). Tras la provincia cordobesa se sitúan Jaén (1.579) y Huelva (1.548).

La capital, quinta entre las ciudades andaluzas

En cuanto a las capitales de provincia, la ciudad de Córdoba ocupa también el quinto lugar, con un total de 877 avisos atendidos.

La ciudad de Sevilla vuelve a encabezar la clasificación, con 2.670 emergencias, seguida de Málaga (1.862), Granada (900) y Almería (496). Por detrás se encuentran Huelva (473), Jaén (306) y Cádiz (281).

Por franja horaria, el momento de mayor actividad en las salas del 112 se produjo entre las 20.00 y las 21.00 horas del sábado 4 de abril, cuando se llegaron a coordinar 174 incidentes en una sola hora.

La segunda franja de mayor actividad se registró el Domingo de Ramos, entre las 19.00 y las 20.00 horas, con una media de 170 avisos.

La ciudadanía puede recurrir al teléfono 112 ante cualquier emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil.

Con una sola llamada a este número gratuito, fácil de recordar y vigente en todo el territorio europeo, se puede acceder a las ayudas necesarias ante cualquier situación de urgencia o emergencia las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, se trata de un servicio de atención multilingüe, que presta asistencia en inglés, francés, alemán, árabe y ucraniano, además de en español, garantizando así la cobertura de las emergencias con independencia del idioma o procedencia de la persona usuaria.