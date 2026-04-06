¿Desde qué día se puede presentar la declaración de la renta?: fecha de inicio, plazos y claves de la campaña 2025

La llegada del mes de abril viene acompañada, como siempre, de una fecha marcada en el calendario de los contribuyentes cordobeses: el inicio de la campaña de la renta. Un trámite que muchos temen por la mella que supone en la cuenta bancaria, pero que a veces da alguna que otra alegría si, por el contrario, sale a devolver.

Según ha informado la Agencia Tributaria, la campaña de la renta correspondiente al año 2025 comienza este miércoles 8 de abril con la presentación de borradores a través de internet y se extenderá hasta 30 de junio. Si bien, los plazos son distintos dependiendo del canal elegido para presentar la declaración del año pasado.

Varios canales disponibles

La primera modalidad por el que se puede presentar la declaración es por internet, bien a través del programa Renta Web o mediante la aplicación móvil de la Agencia Tributaria, que habrá que descargarla previamente en los dispositivos. Además, para los casos en los que no haya que modificar el borrador, también está disponible el servicio de Renta Directa.

No obstante, este no es el único canal en el que se puede presentar la declaración. El borrador se puede entregar igualmente por teléfono a través del programa Le llamamos que estará disponible dentro de un mes, a partir del 6 de mayo. Aquellos que prefieran hacer la liquidación en las oficinas de la Agencia Tributaria en Córdoba de manera presencial podrán hacerlo desde el el 1 de junio, por lo que sólo contarán con un mes para formalizar el trámite.

Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta. / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Oficinas en Córdoba

Delegación Córdoba . Avenida Gran Capitán, 8. 14008, Córdoba. Teléfono: 957 47 60 17.

. Avenida Gran Capitán, 8. 14008, Córdoba. Teléfono: 957 47 60 17. Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Córdoba . Avenida Gran Capitán, 8 14071, Córdoba. Teléfono: 957 47 60 17.

. Avenida Gran Capitán, 8 14071, Córdoba. Teléfono: 957 47 60 17. Administración Lucena . Plaza de Bécquer, 2. 14900, Lucena. Contacto Teléfono: 957 50 27 38.

. Plaza de Bécquer, 2. 14900, Lucena. Contacto Teléfono: 957 50 27 38. Administración Montilla . Avenida Andalucía, 23 A (Edificio Las Palmeras) 14550, Montilla. Teléfono: 957 65 26 11.

. Avenida Andalucía, 23 A (Edificio Las Palmeras) 14550, Montilla. Teléfono: 957 65 26 11. Administración Peñarroya-Pueblonuevo . Calle Federico García Lorca, 11. 14200, Peñarroya. Teléfono: 957 56 13 50.

. Calle Federico García Lorca, 11. 14200, Peñarroya. Teléfono: 957 56 13 50. Administración Pozoblanco. Calle Mayor, 71. 14400, Pozoblanco. Teléfono: 957 77 11 18.

El plazo de presentación de las declaraciones finaliza en todos los casos el 30 de junio, salvo para aquellas cuyo resultado sea a ingresar y quieran domiciliarla, que tendrán que estar entregadas el 25 de junio.

Formas de pago

Desde el año 2024, los contribuyentes cuya declaración tenga resultado a ingresar, además de través de domiciliación, pueden hacer el pago por tarjeta o Bizum.

El ingreso se puede hacer de manera fraccionada, de forma que se abona un 60% en el momento de presentar la liquidación y el 40% restante, hasta el 5 de noviembre.

Ejemplo de un borrador de la declaración de la renta. / Agencia Tributaria

Para resolver dudas sobre como presentar el borrador, la Agencia Tributaria ha publicado en su página web un tutorial explicativo con texto y capturas de pantalla en el que detalla el paso a paso a seguir. Además, Hacienda ha habilitado un asistente virtual de IRPF que ofrece información sobre los aspectos generales del IRPF. Este programa elaborado con Inteligencia Artificial (IA) explica, además, si desarrolla una actividad, las principales cuestiones para determinar su rendimiento y las obligaciones fiscales a efectos de este impuesto.

Según detalla la Agencia Tributaria, este asistente se apoya en sistemas de Inteligencia Artificial para un mejor entendimiento y clasificación de las preguntas, pero las respuestas proporcionadas a los usuarios han sido redactadas por personal cualificado.

Hacienda aclara que la contestación proporcionada por este canal tendrá el carácter de mera información y recuerda que para plantear una consulta tributaria vinculante la ciudadanía debe dirigirse a la Dirección General de Tributos.