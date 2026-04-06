CSIF denuncia "incidencias" en la Semana Santa de Córdoba por la "falta" de Policía Local

El sindicato CSIF sostiene que la Policía Local de Córdoba no ha contado con todo el personal necesario durante la Semana Santa para poder llevar a cabo las labores de seguridad y de control del tráfico necesarias. En este sentido, el sindicato recuerda que se llegó a un acuerdo con la Jefatura de este cuerpo para mantener este año los 325 agentes por productividad con los que se contaron en 2025, “una inversión de recursos humanos que no se ha visto reflejada en la operatividad real”.

El responsable del Sector de Administración Local de CSIF Córdoba, Eloy González, ha señalado en un comunicado que no entienden que "bajo un nivel de alerta antiterrorista 4 decretado por el Ministerio del Interior, haya habido patrullas de dos agentes que se han visto separadas en estos días tan señalados, dejando, de este modo, a oficiales, agentes e, incluso, efectivos en prácticas patrullando en solitario, algo que reduce la capacidad de reacción de los profesionales ante cualquier incidente grave”.

La central sindical pone también el foco en el hecho de que el acotamiento con una valla de la carrera oficial provocó embudos y embolsamientos de personas en puntos críticos, como es el caso de la Cruz del Rastro, la Puerta del Puente o diversas calles del Casco Histórico de la ciudad, lo que dificultó, según CSIF, los flujos de evacuación y el control de masas por parte de los agentes. El Ayuntamiento de Córdoba ha declinado hacer declaraciones a este medio sobre la denuncia de CSIF.

Cortes de tráfico sin agentes

González asegura que la falta de personal originó puntos de corte de tráfico sin cubrir por profesionales de este cuerpo de seguridad. “Especialmente preocupante fue la situación que se generó en el Puente de Miraflores, donde se delegó en una empresa privada de grúas la labor de bloqueo, con unos vehículos, cuya disposición permitía el paso de automóviles y motocicletas haciendo zigzag”, asegura el representante sindical.

CSIF señala que esta escasez de agentes en la calle "ha impedido en ocasiones que hubiera patrullas disponibles para cubrir servicios mínimos y emergencias, además de que se han reducido los escoltas de los pasos procesionales". En lo que se refiere los medios materiales, el sindicato también denuncia un "importante déficit" con falta de transmisores individuales para los policías y de vehículos patrulla.

Por todo lo anterior, CSIF ha solicitado una reunión en el plazo más breve posible con los responsables de la Jefatura de la Policía Local para analizar estas incidencias y buscar soluciones a fin de que no se repitan en futuros eventos de gran relevancia para la ciudad como es la próxima Feria de Nuestra Señora de la Salud.