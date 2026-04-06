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Cronología de la doble cesión de Caballerizas en Córdoba: edificio militar, patrimonio abandonado y Centro Internacional del Caballo

El Ministerio de Defensa vendió en 2021 las Caballerizas Reales al Ayuntamiento de Córdoba por 5 millones de euros, tras haber sido propietario del inmueble durante más de cuatro siglos

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, en Caballerizas Reales.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, en Caballerizas Reales. / Chencho Martínez

Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

La cesión de Caballerizas Reales a Córdoba Ecuestre culmina un largo proceso administrativo y político seguido por el Ayuntamiento de Córdoba, primero, para la adquisición del edificio y, segundo, para poderlo traspasar a la entidad ecuestre que lo gestiona en precario desde hace 15 años. El alcalde, José María Bellido, ha recordado este lunes los "muchos años de trabajo" que ha requerido este procedimiento y las instituciones que se han visto implicadas para hacerlo realidad. En primer lugar, el Ministerio de Defensa que ha sido propietario de las Caballerizas Reales durante más de cuatro siglos, hasta que en 2021 pasó a manos del Ayuntamiento de Córdoba por 5 millones de euros. Más tarde, administraciones como la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía, y ahora Córdoba Ecuestre que impulsará en el edificio el Centro Internacional del Caballo.

Un edificio del siglo XVI

El uso militar del bello inmueble data del siglo XVI cuando en 1570 Felipe II ordenó construir un conjunto de caballerizas en la ciudad de Córdoba, con el objetivo de criar caballos de pura raza española, lo que sería el origen del denominado caballo andaluz. Desde 1929 están declaradas Monumento Histórico Nacional, así como Patrimonio Nacional, y forman parte del centro histórico de Córdoba que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994.

El inmueble estuvo en uso por parte del Ministerio de Defensa hasta el año 1995, cuando quedó abandonado al trasladar Defensa el equipamiento de cría caballar a la ciudad sevillana de Écija. El Ayuntamiento mostró desde muy pronto su intención de darle uso y, de hecho, fue emplazamiento de actividades culturales y espectáculos como los del Festival de la Guitarra.

Participante en una edición Copa de Navidad en Caballerizas Reales de Córdoba.

Participante en una edición Copa de Navidad en Caballerizas Reales de Córdoba. / A. J. González

La compra y expropiación de Caballerizas supuso años de negociaciones (han pasado varios alcaldes por Capitulares sin lograr desatascar el asunto) y finalmente se optó por la expropiación forzosa para descongestionar una situación atascada desde tiempos de José Antonio Nieto. Hubo que esperar al 30 de diciembre del 2021 para asistir a la firma del acta de ocupación y el pago simbólico del edificio al Ministerio de Defensa.

Desde 2010, Córdoba Ecuestre

Córdoba Ecuestre, por su parte, es una entidad declarada de utilidad pública, sin ánimo de lucro y fundada en la Confederación de Empresarios de Córdoba en diciembre de 1996. La entidad entró en Caballerizas Reales para quedarse ya de forma ininterrumpida el 20 de noviembre del año 2010, gracias a un permiso provisional que le otorgó el Ayuntamiento ya que entonces todavía no era propietario del edificio. En esa provisionalidad administrativa ha estado Córdoba Ecuestre en Caballerizas durante algo más de 15 años, un periodo que terminará cuando se firme la cesión aprobada este lunes por la junta de gobierno local.

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"Ha habido un larguísimo camino lleno de dificultades y de momentos muy buenos, de momentos donde hemos pensado en tirar la toalla, porque veíamos que no había posibilidades, de muchas promesas, de muchos apoyos, pero también de personas que nos han fallado cuando se habían comprometido", ha recordado Blanco quien ha agradecido públicamente al alcalde el haber cumplido su palabra.

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