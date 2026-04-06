Ayuntamiento de Córdoba
Hacemos Córdoba reabre el debate de la carrera oficial de Córdoba y pide revisar el modelo actual de Semana Santa
El grupo municipal Hacemos Córdoba insta al Ayuntamiento a reconsiderar el modelo de la Semana Santa cordobesa, señalando problemas de seguridad y de acceso igualitario en la carrera oficial actual
El grupo municipal Hacemos Córdoba ha instado al alcalde de la ciudad y al Cabildo a abrir un proceso de reflexión y diálogo para recuperar la “esencia tradicional, cultural y popular” de la Semana Santa cordobesa, ante el modelo actual de carrera oficial, que consideran "alejado de ese carácter y generador de problemas tanto en materia de seguridad como de acceso igualitario”.
El grupo municipal advierte de que el actual diseño de la carrera oficial “está provocando situaciones de aglomeración que derivan en embudos en distintos puntos del recorrido”, lo que “podría suponer un riesgo para la seguridad de vecinos, vecinas y visitantes”. Como ejemplo, señala que recientemente fue necesaria la intervención de servicios sanitarios en una zona de difícil acceso, lo que “evidencia las complicaciones que puede generar el modelo vigente”.
"Progresiva privatización del espacio público"
Asimismo, Hacemos Córdoba señala que la configuración actual “favorece una progresiva privatización del espacio público”, convirtiendo la Semana Santa en “un evento cada vez más condicionado por criterios económicos”. En este sentido, señala que “se está consolidando un modelo en el que quienes pueden pagar acceden a una experiencia diferenciada, mientras que buena parte de la ciudadanía, que históricamente ha sostenido y participado en las hermandades, queda relegada a un segundo plano”.
Frente a esta situación, el grupo municipal Hacemos Córdoba defiende la recuperación de “un modelo de carrera oficial más abierto, integrador y seguro”, como el que existía anteriormente, que “permitía poner en valor distintos espacios de la ciudad y garantizaba una mayor accesibilidad y convivencia en el espacio público”.
Recogida de firmas
En esta línea, la coalición también anima a la ciudadanía a participar activamente en una campaña impulsada a través de la plataforma Change.org, en la que “se reclama una revisión del actual modelo de Semana Santa, priorizando la seguridad, el carácter popular de la celebración y el uso del espacio público como un derecho colectivo, y no como un elemento al servicio del negocio”.
Finalmente, el grupo municipal Hacemos Córdoba insiste en la necesidad de que el equipo de gobierno reoriente su gestión hacia “la defensa del interés general”, garantizando que los espacios y servicios públicos “respondan al conjunto de la ciudadanía y no a intereses económicos particulares”.
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