Córdoba abre el calendario de mayo en abril con 49 días de fiestas y marcado sello electoral

Es entrar el Resucitado por la puerta de la iglesia de Santa Marina el Domingo de Resurrección y caer la hoja del almanaque de la Semana Santa para que los cordobeses empiecen la cuenta atrás del mes de mayo que en la ciudad, como es sabido, comienza en abril. Este año serán en total 49 días de fiestas consecutivas, que estarán irremediablemente transitadas por las elecciones al Parlamento andaluz, convocadas por el presidente Juanma Moreno el próximo 17 de mayo. La campaña, de hecho, dará comienzo el 1 de mayo, Día del Trabajo, y se prolongará hasta el viernes 15 a medianoche.

El pistoletazo de salida será el domingo 12 de abril con la Fiesta de la Virgen de Belén. La asociación de Amigos de las Ermitas organiza la popularmente conocida Fiesta de las Habas sirviendo este plato típico que simboliza la hospitalidad de los ermitaños que siempre ofrecían esta sencilla receta a los peregrinos que recalaban en estos parajes.

El domingo siguiente, 19 de abril, será el turno de la Romería de Santo Domingo. La comitiva romera partirá de República Argentina y encaminará los pasos de sus romeros hasta el Santuario de Santo Domingo de Scala Coeli a pie, a caballo o en carroza. Una vez allí tendrá lugar la ofrenda floral por parte de la Real Hermandad del Santísimo Cristo y San Álvaro de Córdoba conmemorando el milagro del fraile dominico, que se paró a ayudar a un enfermo en el camino que resultó ser Jesucristo. Este año será el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, quien pregonará la popular romería en un acto que tendrá lugar unos días antes, el 8 de abril, en el salón Liceo del Real Círculo de la Amistad.

Calendario de fiestas populares de Córdoba 2026. / CÓRDOBA

Cata del Vino Montilla-Moriles

Del 24 al 27 de abril tendrá lugar la Cata del Vino Montilla-Moriles, que volverá a celebrarse en el entorno de la avenida del Alcázar, junto al río Guadalquivir. La cita con los vinos de la DOP cordobesa cambió de ubicación la pasada edición para acercarse al entorno más patrimonial de la ciudad y, de este modo, a los muchos visitantes que se acercan a Córdoba durante el mes de mayo. Además, la cata dejó de celebrarse en horario nocturno. La organización apostó por el tardeo y abrió de manera ininterrumpida en horario de 12.00 a 20.00 horas.

Sábado de Cata del Vino en Córdoba el año pasado en la nueva ubicación. / Víctor Castro

En mitad de la cata, el día 26 de abril, se celebrará la tradicional Batalla de las Flores, que enfrentará a clavelazo limpio a los miembros de la Federación de Peñas Cordobesas con los políticos municipales en una contienda floral única.

Cruces y patios, esplendor de mayo

Con apenas unos días de margen para recuperar el aliento, del 29 de abril a 3 de mayo, se celebrarán las Cruces de Mayo y su tradicional concurso. Según el listado provisional de participantes, este año serán un total de 49 las entidades y colectivos los que concursarán en el certamen municipal: 18 de ellos montarán cruces en el casco histórico, 19 más en barrios de la zona moderna y 12 en recintos cerrados. El año pasado, el Ayuntamiento de Córdoba puso en marcha con éxito un nuevo dispositivo de seguridad para evitar las aglomeraciones de personas en el entorno de las cruces de Santa Marina y el Bailío, que con algunas mejoras se reeditará este año.

Ambiente de cruces: hermandad del Resucitado en la plaza Conde de Priego. / Manuel Murillo / COR

Ese primer domingo de mayo, el 3, Córdoba celebrará su segunda romería, la de la Virgen de Linares, una advocación que se remonta a la conquista de Córdoba, en el año 1236, por el rey San Fernando, que la llevaba como insignia de sus ejércitos.

El lunes 4 de abril y hasta el 17 de mayo, el día de los comicios andaluces,, tendrá lugar en Córdoba la Fiesta de los Patios y el concurso de Rejas y Balcones. Según las nuevas bases de este año, se admitirían hasta 48 patios en las categorías arquitectura antigua y moderna, diez en la categoría de patios singulares y hasta siete en la categoría de conventuales. De momento, en los listados provisionales se han presentado 64 recintos a las distintas modalidades.

El colofón: la Feria de Córdoba

En la capital, el colofón final será del 23 al 30 de mayo, cuando se celebrará la Feria de Nuestra Señora de la Salud. En total, la Delegación de Fiestas y Tradiciones ha admitido de manera provisional a un total de 87 entidades para la instalación de casetas (el año pasado, se instalaron finalmente solo 84 casetas) y ha prometido que habrá más sombras con el entoldado de algunas calles y la plantación de árboles.

Recreación virtual del entoldado de las dos calles principales de la Feria de Córdoba tal y como lo ha anunciado el alcalde durante el debate del estado de la ciudad, en una imagen facilitada por el Ayuntamiento. / CÓRDOBA

En la provincia, mayo es también la apertura del calendario festivo con las Fiestas Aracelitanas, del 1 al 4 de mayo, o el Festival Calles en flor en Cañete de las Torres, del 30 de abril al 3 de mayo. Las romerías de San Isidro Labrador, el 15 de mayo, o la Gran Huevada de Villafranca, un día antes, son otras citas para disfrutar en Córdoba.