Ayuntamiento de Córdoba
La cesión a Córdoba Ecuestre impulsa el Centro Internacional del Caballo y el cambio de fisonomía radical de las desconocidas Huertas de Caballerizas
La Gerencia de Urbanismo, por su parte, acometerá la reforma de las zonas comunes, la apertura de la nueva puerta y la creación de una sala de exposiciones en la planta alta de la cuadra principal
La cesión de Caballerizas Reales a Córdoba Ecuestre por parte del Ayuntamiento de Córdoba acelerará los ambiciosos proyectos que hay previstos en este inmueble patrimonial del siglo XVI. En cuestión de meses, después de años de espera, se impulsará la creación del Centro de Interpretación del Caballo (CIC) y se reformará la planta alta de la cuadra principal para crear una gran sala museística municipal. Córdoba Ecuestre, la entidad que ofrece el espectáculo ecuestre en Caballerizas, gestionará el CIC y el Ayuntamiento acometerá la reforma de esa sala en un nuevo espacio expositivo para la ciudad, así como la recuperación de la antigua entrada a Caballerizas junto al Alcázar. Ambas iniciativas ligadas al caballo de pura raza español se sumarán a la marca Córdoba nutriendo la oferta turística y cultural de la ciudad. La cesión de Caballerizas se hará por 75 años y 2,5 millones de canon que la entidad ecuestre deberá abonar a las arcas locales.
El Centro Internacional del Caballo
El Centro Internacional del Caballo es un proyecto de Córdoba Ecuestre, una de las escuelas ecuestres referente en Europa, que ha paseado su espectáculo por las principales sedes ecuestres del mundo, como París, Roma, Moscú, Budapest o Emiratos Árabes. El alcalde, José María Bellido, ha asegurado este lunes que prácticamente la totalidad de las demandas realizadas por Córdoba Ecuestre para la creación del CIC se han admitido haciéndolas compatibles con las indicaciones de Urbanismo y Cultura como por ejemplo, la instalación de una zona de restauración, pero sin cocina.
Rafael Blanco, presidente de Córdoba Ecuestre, por su parte, ha recordado que el CIC subrayará sobre todo el aspecto formativo de la entidad y permitirá ofrecer competiciones y actividades a todos los niveles. "Cuando tengamos firmado la concesión empezaremos con toda la vocación del Centro Internacional del Caballo que llevamos años preparando", ha dicho Blanco. El CIC requerirá importantes obras de reforma en el edificio e implicará "un cambio de fisonomía" de las Huertas de Caballerizas, una zona que hasta ahora no estaba abierta al público.
Actualmente, esta zona está en estado de abandono por lo que se espera una transformación radical con la eliminación de los muros que ahora mismo la ocultan. Incluso está previsto que entre la Huerta y el Alcázar se instale una especie de celosía, una zona translúcida que permita al visitante ver ambos lados. "Eso va a permitir que se cree un gran espacio estéticamente positivo para Córdoba y para el conjunto de la casa del caballo", ha resumido Blanco.
Proyecto municipal
El Ayuntamiento, por su parte, también tiene por delante importantes obras en el marco de Caballerizas. Para empezar, la recuperación de la antigua puerta de entrada al edificio (junto a la antigua puerta de acceso al Alcázar). Además, se quiere reformar el entorno de ese acceso y rehabilitar las zonas de usos comunes (incluida el ala este) que no serán responsabilidad de Córdoba Ecuestre como los lienzos y las torres de la muralla califal que recaen en las Huertas de Caballerizas. El alcalde no se ha atrevido a dar plazos para que la futura sala museística sea una realidad.
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