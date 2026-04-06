El Ayuntamiento de Lucena y la Fundación ETEA, galardonados en los Premios Andalucía + Social, que se entregan este martes en Córdoba

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este lunes el fallo de las distintas categorías y modalidades de los Premios Andalucía + Social 2025, unos reconocimientos que distinguen la labor de más de una veintena de personas y entidades por su trabajo a favor de la plena inclusión y que se entregarán este martes en Córdoba.

En esta octava edición, el fallo de los premios deja además un especial protagonismo para la provincia cordobesa, con el reconocimiento al Ayuntamiento de Lucena en la modalidad provincial y una mención especial a la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación.

Lucena, Premio Andalucía + Social en la modalidad provincial de Córdoba

En el ámbito provincial, los galardones reconocen a una entidad por cada una de las ocho provincias andaluzas. En el caso de Córdoba, el premio ha recaído en el Ayuntamiento de Lucena, que figura entre las administraciones y colectivos distinguidos este año por su labor en materia de inclusión y participación social.

Junto a Lucena, los premios provinciales han recaído también en el Ayuntamiento de Almería, la Asociación Familia Vicenciana (Afavi) de Cádiz, el Ayuntamiento de Guéjar-Sierra en Granada, la Fundación Moeve en Huelva, la Federación Provincial de Asociaciones con Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Fejidif) en Jaén, la Asociación Alheli en Málaga y la Asociación Médicos con Iberoamérica Ibermed en Sevilla.

Mención especial para la Fundación ETEA

Además de las modalidades convocadas, el jurado ha acordado conceder una mención especial a los colegios de psicólogos de Andalucía oriental y occidental, al Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos (Cacof) y a la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación.

Esta distinción añade presencia cordobesa a una edición de los premios que tendrá, además, su acto de entrega en la capital cordobesa.

Trece premios en el ámbito andaluz

Los Premios Andalucía + Social distinguen los trabajos desarrollados por personas y entidades a favor de la participación y la inclusión en ámbitos como la protección social, la dependencia, la discapacidad, las personas mayores, la infancia y adolescencia, la violencia de género, la diversidad, el voluntariado, la juventud, la investigación e innovación en servicios sociales, la comunidad gitana, las migraciones y la cooperación internacional para el desarrollo.

En total, en el ámbito andaluz se conceden 13 premios, coincidiendo con esas modalidades, además de los ocho reconocimientos provinciales.

Relación de galardonados en la modalidad autonómica

En esta edición, los premiados en la modalidad autonómica han sido la Federación Sur Acoge, en Protección Social, por el proyecto Zanka; la Fundación Gerón, en Dependencia, por su atención integral centrada en la persona; la Asociación Aspapros de Almería, en Discapacidad, por Radio Aspapros; y la Federación Andaluza de Familiares, Enfermos de Parkinson y Trastornos del Movimiento (Fandep), en Personas Mayores, por sus proyectos de atención a personas con párkinson.

También han sido distinguidos la Asociación Afasode en Atención a la Infancia y Adolescencia, por el proyecto Infancia, Familia y Juventud; el Ayuntamiento de Cartaya, por su labor en la erradicación de la violencia de género con el programa Igualando Sumamos, y el Ayuntamiento de Baeza en Diversidad, por el programa Baeza Diversa.

A ellos se suman la Fundación Cudeca en Voluntariado, por el proyecto Donando Corazón Cudeca; la Escuela Diocesana de Animación Sociocultural y Tiempo Libre Gaudium en Juventud, por su compromiso con la formación de jóvenes; la Federación Andaluza Síndrome de Asperger, en Investigación e Innovación en Servicios Sociales, por el proyecto Acompañándote a la Inclusión; Chary Sánchez Buzón, en la categoría de Comunidad Gitana; la Asociación Accem en Migraciones, por el proyecto El hombre que quiero ser; y la Fundación Albihar en Cooperación Internacional para el Desarrollo, por su trayectoria en la promoción del desarrollo humano integral y la lucha contra la pobreza y las desigualdades.

Reconocimiento a la inclusión

Con estos galardones, la Junta de Andalucía reconoce la labor de personas y entidades comprometidas con la participación social, la igualdad de oportunidades y la inclusión de la población andaluza, en una edición en la que Córdoba cobra especial relevancia tanto por acoger la entrega de premios, este martes, como por la presencia de entidades de la provincia entre las reconocidas.