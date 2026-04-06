El Ayuntamiento de Córdoba publica el listado provisional del Concurso de Rejas y Balcones 2026

El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho pública la relación provisional de rejas y balcones admitidos y excluidos al concurso municipal 2026, y da un plazo de 10 días hábiles, contados a partir este lunes, para efectuar las alegaciones que los participantes estimen oportunas y subsanar las causas de exclusión. En total han sido admitidos 32 rejas y balcones, mientras que de momento han sido excluidos tres más. Este concurso, que se celebrará del 4 al 17 de mayo, coincide con el de Patios y se suma a la oferta lúdica del Mayo Festivo.

El año pasado la instalación ganadora fue la del número 4 de la calle Tafures, en el barrio de Santa Marina. El segundo premio fue o para Cidros 4, entre San Andrés y la Fuenseca, mientras que el tercer premio fue a al número 7 de la calle Fernán Pérez de Oliva.

Rejas y Balcones admitidos

Pastora 2 (grande). Abejar 2 (mediana) La Palma 3 (mediana) C San Juan de Palomares 8 (grande) Carlos Rubio 7 (grande) Postrera 3 (mediana) Fernán Pérez de Oliva 2 (grande) Abejar 8 (grande) Fernán Pérez de Oliva 7 (grande) Pedro Verdugo 7 (mediana) Huerto de San Pablo 3 (grande) Zarco 13 (mediana) Puerta de Almodóvar 7 (grande) Realejo 8 (mediana) Cidros 4 (grande) Tafures 4 (mediana) Barqueros 5 (grande) San Basilio 17 (grande) Hermanos López Diéguez 13 (grande) Villalones 4 (mediana) Julio Romero de Torres 9 (grande) Julio Romero de Torres 15 (grande) Cidros 7 (grande) Rafael Pérez de León 12 (grande) Rafael Pérez de León 14 (grande) S Carlos Rubio 14 (grande) San Basilio 23 (grande) Plaza de Colón 21 (grande) Carlos Rubio 14, Bajo A (mediana) Martín de Roa 2-1-1 (mediana) Martín de Roa 2-1-3 (grande) Martín de Roa 2-1-2 (mediana)

Concurso de rejas y balcones 2025: Rafael Pérez de León 14 / AJGONZALEZ / COR

Rejas y Balcones excluidos