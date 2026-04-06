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Mayo Festivo

El Ayuntamiento de Córdoba publica el listado provisional del Concurso de Rejas y Balcones 2026

En total han sido admitidos 32 rejas y balcones, mientras que de momento han sido excluidos tres más

Concurso de Rejas y Balcones.

Concurso de Rejas y Balcones. / Víctor Castro

Irina Marzo

Irina Marzo

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho pública la relación provisional de rejas y balcones admitidos y excluidos al concurso municipal 2026, y da un plazo de 10 días hábiles, contados a partir este lunes, para efectuar las alegaciones que los participantes estimen oportunas y subsanar las causas de exclusión. En total han sido admitidos 32 rejas y balcones, mientras que de momento han sido excluidos tres más. Este concurso, que se celebrará del 4 al 17 de mayo, coincide con el de Patios y se suma a la oferta lúdica del Mayo Festivo.

El año pasado la instalación ganadora fue la del número 4 de la calle Tafures, en el barrio de Santa Marina. El segundo premio fue o para Cidros 4, entre San Andrés y la Fuenseca, mientras que el tercer premio fue a al número 7 de la calle Fernán Pérez de Oliva.

Rejas y Balcones admitidos

  1. Pastora 2 (grande).
  2. Abejar 2 (mediana)
  3. La Palma 3 (mediana) C
  4. San Juan de Palomares 8 (grande)
  5. Carlos Rubio 7 (grande)
  6. Postrera 3 (mediana)
  7. Fernán Pérez de Oliva 2 (grande)
  8. Abejar 8 (grande)
  9. Fernán Pérez de Oliva 7 (grande)
  10. Pedro Verdugo 7 (mediana)
  11. Huerto de San Pablo 3 (grande)
  12. Zarco 13 (mediana)
  13. Puerta de Almodóvar 7 (grande)
  14. Realejo 8 (mediana)
  15. Cidros 4 (grande)
  16. Tafures 4 (mediana)
  17. Barqueros 5 (grande)
  18. San Basilio 17 (grande)
  19. Hermanos López Diéguez 13 (grande)
  20. Villalones 4 (mediana)
  21. Julio Romero de Torres 9 (grande)
  22. Julio Romero de Torres 15 (grande)
  23. Cidros 7 (grande)
  24. Rafael Pérez de León 12 (grande)
  25. Rafael Pérez de León 14 (grande) S
  26. Carlos Rubio 14 (grande)
  27. San Basilio 23 (grande)
  28. Plaza de Colón 21 (grande)
  29. Carlos Rubio 14, Bajo A (mediana)
  30. Martín de Roa 2-1-1 (mediana)
  31. Martín de Roa 2-1-3 (grande)
  32. Martín de Roa 2-1-2 (mediana)

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Rejas y Balcones excluidos

  1. Juan Rufo 20 (grande)
  2. Pastora 5 (mediana)
  3. Puerta del Rincón 2 8ª-2 (grande).

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