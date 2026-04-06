Mayo Festivo
El Ayuntamiento de Córdoba publica el listado provisional del Concurso de Rejas y Balcones 2026
En total han sido admitidos 32 rejas y balcones, mientras que de momento han sido excluidos tres más
El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho pública la relación provisional de rejas y balcones admitidos y excluidos al concurso municipal 2026, y da un plazo de 10 días hábiles, contados a partir este lunes, para efectuar las alegaciones que los participantes estimen oportunas y subsanar las causas de exclusión. En total han sido admitidos 32 rejas y balcones, mientras que de momento han sido excluidos tres más. Este concurso, que se celebrará del 4 al 17 de mayo, coincide con el de Patios y se suma a la oferta lúdica del Mayo Festivo.
El año pasado la instalación ganadora fue la del número 4 de la calle Tafures, en el barrio de Santa Marina. El segundo premio fue o para Cidros 4, entre San Andrés y la Fuenseca, mientras que el tercer premio fue a al número 7 de la calle Fernán Pérez de Oliva.
Rejas y Balcones admitidos
- Pastora 2 (grande).
- Abejar 2 (mediana)
- La Palma 3 (mediana) C
- San Juan de Palomares 8 (grande)
- Carlos Rubio 7 (grande)
- Postrera 3 (mediana)
- Fernán Pérez de Oliva 2 (grande)
- Abejar 8 (grande)
- Fernán Pérez de Oliva 7 (grande)
- Pedro Verdugo 7 (mediana)
- Huerto de San Pablo 3 (grande)
- Zarco 13 (mediana)
- Puerta de Almodóvar 7 (grande)
- Realejo 8 (mediana)
- Cidros 4 (grande)
- Tafures 4 (mediana)
- Barqueros 5 (grande)
- San Basilio 17 (grande)
- Hermanos López Diéguez 13 (grande)
- Villalones 4 (mediana)
- Julio Romero de Torres 9 (grande)
- Julio Romero de Torres 15 (grande)
- Cidros 7 (grande)
- Rafael Pérez de León 12 (grande)
- Rafael Pérez de León 14 (grande) S
- Carlos Rubio 14 (grande)
- San Basilio 23 (grande)
- Plaza de Colón 21 (grande)
- Carlos Rubio 14, Bajo A (mediana)
- Martín de Roa 2-1-1 (mediana)
- Martín de Roa 2-1-3 (grande)
- Martín de Roa 2-1-2 (mediana)
Rejas y Balcones excluidos
- Juan Rufo 20 (grande)
- Pastora 5 (mediana)
- Puerta del Rincón 2 8ª-2 (grande).
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