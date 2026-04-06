El Ayuntamiento de Córdoba destaca "los magníficos" datos turísticos de Semana Santa

El Ayuntamiento de Córdoba ha destacado “los magníficos” datos turísticos registrados durante la pasada Semana Santa, unas cifras que arrojan un incremento del 6,12% en la ocupación hotelera respecto al año anterior en lo que se consideran los días grandes, es decir, de Jueves Santo a Domingo de Resurrección.

Así lo ha destacado la teniente de alcalde delegada de Turismo, Marian Aguilar, quien ha aplaudido que “ante un escenario de moderación, con unas previsiones que no eran muy halagüeñas, los datos han dado la vuelta y la ciudad ha tenido un comportamiento excepcional, especialmente en los días centrales”.

Los datos de ocupación

La ocupación hotelera de 2026 se ha situado por encima de la de 2025 tanto en el promedio general de la semana (84,02% frente a 77,90%) como en el periodo principal (88,71% frente a 85,20%). El aumento han sido más acusado en los apartamentos, donde la ocupación ha pasado del 72,90% en 2025 al 89,25% en 2026 en la media semanal, y del 79,90% al 89,93% en el periodo principal, lo que supone una subida de 16,35 puntos en el conjunto de la semana. Atendiendo a la previsión para este 2026, la desviación positiva ha sido de 17,46 puntos porcentuales en la media general y de 23,50% en el periodo principal.

Turistas llenan las calles de Córdoba el pasado Domingo de Ramos. / Chencho Martínez

La Semana Santa, un "motor turístico"

Aguilar ha destacado que los buenos datos de este año “dejan patente de manera especial que una Semana Santa como la nuestra, declarada Bien de Interés Turístico Internacional, constituye un motor cultural, turístico y económico de primer nivel”. Asimismo, ha apuntado que este balance positivo de ocupación “refleja que pese a las previsiones a la baja, Córdoba es uno de los destinos más atractivos desde el punto de vista patrimonial y cultural y eso nos ha permitido darle la vuelta a los pronósticos y rozar el 90%”.

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La delegada ha concluido con un agradecimiento tanto a la Agrupación de Hermandades y Cofradías por la organización de todos los cortejos como a los empresarios del sector hotelero y hostelero “por su impecable trabajo y colaboración para hacer realidad unos datos turísticos de los que podemos estar muy satisfechos”.