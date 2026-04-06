El Ayuntamiento de Córdoba cede Caballerizas Reales a Córdoba Ecuestre por un canon de 2,5 millones y durante 75 años

La junta de gobierno local ha aprobado este lunes la cesión de las Caballerizas Reales a la Asociación Córdoba Ecuestre, que gestiona en precario el inmueble histórico desde hace 15 años. El Ayuntamiento de Córdoba pone fin de este modo, y tras años de espera, a una situación irregular con una concesión demanial directa de Caballerizas a la asociación ecuestre presidida por Rafael Blanco por un periodo de 75 años (25 años y dos prórrogas) y a cambio de un canon de 99.000 euros al año (2,5 millones). El pliego de la cesión, aprobada de manera provisional, se expondrá públicamente durante 20 días en los que los interesados podrán presentar alegaciones. Una vez resueltas, se procederá a la firma del convenio, algo que se espera ocurra antes del verano.

Caballerizas Reales forma parte del patrimonio del Ejército desde 1866, cuando se decidió crear el Depósito de Sementales. El Ministerio de Defensa abandonó el monumento en 1995, cuando desplazó el equipamiento de cría caballar a la ciudad sevillana de Écija, y tras años de complejos pasos administrativos el edificio pasó a ser de titularidad municipal en diciembre del 2021 por unos 5 millones de euros. Córdoba Ecuestre desarrolla su labor en Caballerizas desde el año 2001 con un permiso provisional que ahora es el que, por fin, se regulariza tras un complejo proceso administrativo.

"Punto final" al "uso precario" para "dar paso a un proyecto ambicioso"

“Ponemos punto final al uso precario de un bien para dar paso a un proyecto mucho más ambicioso y un salto de calidad hacia el Centro Internacional del Caballo (CIC) que sumará todavía más a la marca Córdoba”, ha indicado el alcalde, José María Bellido. Rafael Blanco, presidente de Córdoba Ecuestre, por su parte, ha agradecido públicamente al alcalde el haber cumplido su palabra al regularizar una situación lastrada desde hace 15 años y ha manifestado su intención de iniciar en breve las obras del CIC que, entre otras cuestiones, pondrá en valor la huerta de Caballerizas.

Precisamente, la cesión a Córdoba Ecuestre se produce apenas unos días después de que la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento firmaran una adenda al convenio de cesión de la huerta de las Caballerizas Reales con la que regularizan su situación administrativa, amplían las posibilidades de uso del espacio y dan estabilidad a largo plazo a uno de los enclaves patrimoniales más singulares de la ciudad.

Dos caballos y un jinete en el patio de las Caballerizas Reales. / A.J. GONZÁLEZ

Centro Internacional del Caballo

Con la regularización de todo el espacio, Córdoba Ecuestre, por su parte, podrá impulsar a partir de ya su proyecto largamente anhelado del Centro Internacional del Caballo. Se trata de crear un centro en torno al caballo de Pura Raza Español en Caballerizas, que tendrá un coste aproximado de 9,7 millones y que permitirá poner a punto la parte del inmueble que ya está en uso e impulsar el uso y puesta en valor de la zona de la Huerta de Caballerizas y nuevas instalaciones para exhibición, formación y cuidado equino. El proyecto de Córdoba Ecuestre incluye actuaciones en dos vertientes: por un lado, una parte patrimonial, que abarcará cuadras, picadero y patio y, por otra parte, una vertiente educativa, localizada en la huerta de Caballerizas.

Imagen del futuro Centro Internacional del Caballo. / CÓRDOBA

Sala museística

Además, esta cesión llega apenas unos días después de que Urbanismo adjudicara por algo más de medio millón la obra que permitirá recuperar un antiguo acceso a Caballerizas Reales, situado en la zona este del edificio, junto a la antigua puerta de entrada al Alcázar de los Reyes Cristianos. Con esta obra, que tiene un plazo estimado de cinco meses, el Ayuntamiento de Córdoba busca la recuperación de esta entrada primitiva a través de la que se accederá a la futura sala museística de Caballerizas, cuyo proyecto final también está ya en redacción.

Cabalcor 2026

Por otro lado, en la junta de gobierno local de este lunes se ha aprobado una propuesta de la Delegación de Fiestas y Tradiciones para impulsar un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Asociación Córdoba Ecuestre para la concesión de una subvención de 151.600 euros, que permita la celebración de las actividades que comprenden la 24ª Feria del Caballo de Córdoba Cabalcor 2026 y los espectáculos ecuestres para barriadas periféricas.