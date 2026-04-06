El alcalde de Córdoba, sobre la Semana Santa: "Me encanta que las previsiones hayan sido absolutamente erróneas"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha expresado este lunes su satisfacción por una Semana Santa con pleno de hermandades y lleno técnico en los hoteles, y por haber errado en sus previsiones iniciales, ya que el Ayuntamiento de Córdoba barajó que la falta de conexión de AVE con Málaga pudiera lastrar los resultados del turismo desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. "Estoy muy, muy, muy satisfecho", ha asegurado el regidor para agradecer a cuantos han hecho posible que todo haya transcurrido sin prácticamente incidentes estos días. "Me encanta que las previsiones hayan sido absolutamente erróneas", ha añadido.

Por otro lado, el regidor cordobés ha valorado el hecho de que todas las cofradías hayan podido hacer sus estaciones de penitencia, y el que todo haya transcurrido con "absoluta normalidad y seguridad". De hecho, salvo el Domingo de Ramos, cuando hubo que atender a un hombre que había sufrido un infarto en el entorno de la Mezquita-Catedral, no se han producido incidencias sanitarias destacadas. No obstante, el alcalde también ha recordado el incendio sufrido en la Cuchara de San Lorenzo, que incidió de manera tangencial en el desarrollo de la jornada cofrade.

Lunes Santo Dominica Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos en su Sagrada Presentación al Pueblo, Nuestra Señora Reina del Cielo y Misericordia y San Vicente Ferrer / Manuel Murillo / COR

Balance económico

Respecto al balance económico y turístico, el alcalde también ha expresado su satisfacción por unos datos que han dado la vuelta a sus previsiones iniciales. "Al final con el buen tiempo, las reservas de última hora y el trabajo conjunto nos hemos encontrado con las mejores cifras de los últimos años", ha añadido recordando que en la recta final de la Semana Santa los hoteles y los apartamentos turísticos han superado el 90 y el 95% de ocupación. "Son datos que no se habían dado antes, con lo cual estamos muy contentos. Me encanta que las previsiones hayan sido absolutamente erróneas y que se le haya dado la vuelta", ha concluido diciendo.

Críticas de Antonio Hurtado

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, también ha valorado de forma positiva que se haya batido "un récord de visitantes" en la Semana Santa de este año, pero ha hecho énfasis en que haya sido "en contra del criterio y de la valoración que hizo sin rigor alguno el señor alcalde antes de la Semana Santa". Hurtado ha recordado las previsiones de Bellido previas a la Seman Santa, que estimaron que habría una caída de un 20% de visita como consecuencia de la falta de conexión por AVE de Córdoba-Málaga, y las ha tachado de electoralistas al entender que seguían "las huellas de Juanma Moreno de culpar de un desastre de visita en Semana Santa Andalucía al Gobierno de Pedro Sánchez".

"Yo vaticiné que se podría batir récord teniendo en cuenta dos factores: uno, que las reservas se hacen a ultimísima hora en circunstancias como las que vivimos, de mucha incertidumbre por la guerra de Irán y de también incertidumbre en cuanto a los precios de los combustibles, a la hora de hacer un viaje eso nos afecta, esa incertidumbre nos retiene y hasta última hora no decidimos si hacer la reserva o no hacer la reserva. Y, dos, había otro factor, las previsiones meteorológicas, que eran muy buenas", ha añadido. "Y en tercer lugar, está claro el gran atractivo que tiene nuestra Semana Santa y la centralidad que tenemos".