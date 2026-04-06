Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CaballerizasAccidente múltipleJuanma MorenoPSOEBalance S. SantaFilial CCFMujeres S. SantaParo
instagramlinkedin

Sucesos

Un accidente con hasta ocho vehículos provoca importantes retenciones en la A-4 a su paso por Córdoba

El percance ha sucedido en plena hora punta de desplazamientos laborales y en un tramo de la vía clave en la movilidad de la ciudad

Varias grúas se llevan a algunos de los vehículos implicados en el accidente múltiple en la A-4, a su paso por Córdoba.

Varias grúas se llevan a algunos de los vehículos implicados en el accidente múltiple en la A-4, a su paso por Córdoba. / Manuel Murillo

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Un accidente múltiple, con unos 7 u 8 vehículos implicados, ha provocado importantes retenciones de tráfico en la autovía A-4 a su paso por Córdoba desde las 13.45 horas. Se trata de un tramo clave en la movilidad de la ciudad en plena hora punta de desplazamientos laborales.

En concreto, el percance ha ocurrido en el kilómetro 402, en sentido Madrid, y tal y como indica el mapa de la DGT, hay afecciones al tráfico rodado en la vía, que sirve para conectar los polígonos industriales de La Torrecilla y La Amargacena con el resto de la ciudad, además de unir la zona oeste y la este de Córdoba sin pasar por el casco urbano.

Noticias relacionadas

No hay constancia de heridos

Según han indicado fuentes del 112, se ha dado aviso a Guardia Civil y mantenimiento de carreteras, aunque, por el momento, no hay constancia de heridos.

Accidente varios vehículos en la A4 a su paso por Córdoba dirección Madrid. Tráfico, Guardia Civil

Varios de los vehículos implicados en el accidente múltiple en la A-4, a su paso por Córdoba. / Manuel Murillo

TEMAS

  1. Así van los trabajos de Adif para adaptar la estación de mercancías de El Higuerón a la futura autopista ferroviaria
  2. La Policía Nacional confirma que el cadáver localizado en el lago Azul de Córdoba es del joven desaparecido
  3. Buscan a un joven de 25 años desparecido en el entorno del lago Azul de Córdoba
  4. Tres institutos de FP de Córdoba formarán a los alumnos en técnicas del arte sacro como la talla y el bordado en oro
  5. Aviserrano abre la inscripción para la selección de 250 empleados para su nueva planta en La Carlota
  6. La huella del agua, conventos, templarios y la saga de los Hernán Ruiz: las 15 rutas guiadas de Córdoba para mayores de 60 años
  7. Siete de cada diez viviendas de nueva construcción de la provincia de Córdoba están en la capital
  8. Viernes Santo de Córdoba, en directo: la Legión acompaña al Señor de la Caridad en su vía crucis; el Nazareno reina en los pueblos

Igualdad amenaza con llevar a la Fiscalía a la hermandad de los Dolores de Córdoba y al Santo Sepulcro de Aguilar por excluir a mujeres

Igualdad amenaza con llevar a la Fiscalía a la hermandad de los Dolores de Córdoba y al Santo Sepulcro de Aguilar por excluir a mujeres

Un accidente con hasta ocho vehículos provoca importantes retenciones en la A-4 a su paso por Córdoba

El PSOE de Córdoba no expulsará al hombre que amenazó a Juanma Moreno y pide explicaciones por el cribado de cáncer

El PSOE de Córdoba no expulsará al hombre que amenazó a Juanma Moreno y pide explicaciones por el cribado de cáncer

Fundación Kutxabank y SAFA se alían para formar a 1.600 alumnos en el uso seguro de la tecnología

Fundación Kutxabank y SAFA se alían para formar a 1.600 alumnos en el uso seguro de la tecnología

Del calor al frío en unas horas: la Aemet anuncia un giro drástico en el tiempo que devuelve la lluvia a Córdoba

Emergencias 112 gestionó 1.791 incidencias en Córdoba durante la Semana Santa, un 20,7% más que el año anterior

Cronología de la doble cesión de Caballerizas: edificio militar, patrimonio abandonado y Centro Internacional del Caballo

Cronología de la doble cesión de Caballerizas: edificio militar, patrimonio abandonado y Centro Internacional del Caballo

¿Quién está obligado a presentar la declaración de la renta? Esto es lo que dice la Agencia Tributaria

¿Quién está obligado a presentar la declaración de la renta? Esto es lo que dice la Agencia Tributaria
Tracking Pixel Contents