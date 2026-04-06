Un accidente con hasta ocho vehículos provoca importantes retenciones en la A-4 a su paso por Córdoba

Un accidente múltiple, con unos 7 u 8 vehículos implicados, ha provocado importantes retenciones de tráfico en la autovía A-4 a su paso por Córdoba desde las 13.45 horas. Se trata de un tramo clave en la movilidad de la ciudad en plena hora punta de desplazamientos laborales.

En concreto, el percance ha ocurrido en el kilómetro 402, en sentido Madrid, y tal y como indica el mapa de la DGT, hay afecciones al tráfico rodado en la vía, que sirve para conectar los polígonos industriales de La Torrecilla y La Amargacena con el resto de la ciudad, además de unir la zona oeste y la este de Córdoba sin pasar por el casco urbano.

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No hay constancia de heridos

Según han indicado fuentes del 112, se ha dado aviso a Guardia Civil y mantenimiento de carreteras, aunque, por el momento, no hay constancia de heridos.