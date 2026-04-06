300 nuevos chalecos antibalas, anticuchillo y antipunzón para la Policía Local de Córdoba ante la amenaza terrorista

La Policía Local de Córdoba renovará sus chalecos antibalas después de la adquisición por parte del Ayuntamiento de Córdoba de 300 dispositivos nuevos. La junta de gobierno local celebrada este lunes ha dado luz verde a la contratación de un pliego para la compra de 300 chalecos de uso externo antibalas, anticuchillo y antipunzón con diseño femenino y masculino para los agentes, así como sus fundas de transporte. El portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha hecho referencia a este contrato para la compra de los chalecos antibalas que supondrán un coste de 262.500 euros a las arcas municipales y que han sido ampliamente demandados por los sindicatos policiales.

El chaleco antibalas, anticuchillo y antipunzón se considera como una pieza de protección indispensable que garantiza la integridad física de los agentes de Policía Local en el desarrollo de las funciones de seguridad ciudadana que contempla la legislación vigente para estos cuerpos policiales.A las agresiones a las que están expuestos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su labor diaria relativa a la delincuencia común, hay que sumar la amenaza del terrorismo internacional (Córdoba sigue estando declarada en situación 4 de alerta antiterrorista).

En la memoria justificativa del pliego de contratación, el Ayuntamiento reconoce que "la práctica totalidad de los chalecos disponibles se encuentran en periodo de caducidad inminente o muy próxima, lo que significa que en un plazo breve no podrán seguir siendo utilizados con plenas garantías de seguridad". La seguridad de los chalecos antibalas depende fundamentalmente de la vida útil de los materiales que lo componen (normalmente en torno a 10 años para el material balístico, dependiendo del modelo y las condiciones de uso). Transcurrido dicho plazo, se pierde la garantía de resistencia frente a impactos y, en consecuencia dejan de ser aptos para su utilización operativa.

San Juan de Palomares 11, patio de la asociación Claveles y Gitanillas. / A. J. GONZÁLEZ

Ayudas para los patios

Por otro lado, la junta de gobierno local han aprobado otras cuestiones como un convenio de colaboración con la Asociación de Patios Claveles y Gitanillas, con una subvención de 30.000 euros para labores de conservación y mantenimiento de los patios, según ha informado el portavoz del gobierno local.

Igualmente, se ha impulsado un convenio de colaboración con la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (Fibico), con una subvención de 80.000 euros para el proyecto ERA. En concreto, el convenio pretende finalizar la recogida nacional de 15.000 muestras de leche materna e impulsar la iniciativa impulsada por el Imibic de Córdoba para el desarrollo de un test que anticipe el riesgo de cáncer de mama posparto.

Por último, se ha aprobado un convenio con la Asociación Estrella Azahara, que interviene en barriadas con situación de mayor vulnerabilidad social, en este caso en Las Palmeras para el proyecto Creciendo Juntos, de apoyo socioeducativo, con una ayuda de 15.000 euros.