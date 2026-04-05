La venta de vivienda usada genera en Córdoba más de 1.200 millones y alcanza su máximo histórico

La escasez de vivienda nueva lleva varios años empujando al alza la compraventa de vivienda de segunda mano en Córdoba, lo que está multiplicando el negocio inmobiliario ligado a la vivienda usada hasta niveles nunca vistos hasta ahora. Según recoge el boletín estadístico del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la segunda mano movilizó en la provincia en 2025 más de 1.200 millones de euros, la cifra más alta desde que hay registros.

Con un total de 10.599 transacciones realizadas en Córdoba el año pasado, con un valor medio de entre 108.361 euros y 119.070 euros por vivienda vendida, la provincia superó el registro de 2024, el valor más alto hasta el momento, cuando se produjeron 9.456 transacciones por un importe total de algo más de 1.000 millones de euros. El dinero que mueve la vivienda usada en Córdoba está muy lejos del que genera la vivienda nueva, cuyo importe de compraventa medio actual está entre 144.468 euros y 211.047 euros, según el trimestre. En 2025, la vivienda nueva movilizó apenas 164 millones de euros en 923 transacciones y eso pese a ser la más activa desde 2012 cuando hubo 1.095 que generaron 168 millones de euros. Fue en 2007 cuando se alcanzó la cifra más elevada de compraventa de inmuebles nuevos, 4.215 en total según la misma estadística, lo que generó un negocio de 749 millones de euros, a bastante distancia de los 1.200 de la vivienda usada de 2025, y eso que el precio medio por inmueble vendido fue bastante superior, situándose hace casi dos décadas entre 168.223 euros y 178.424 euros.

El negocio inmobiliario en Córdoba generó casi 1.379 millones si se suman las operaciones con vivienda usada y con nueva, la segunda cifra más alta después de 2007, cuando movilizó 1.500 millones.

Todas estas transacciones corresponden al mercado de vivienda libre, ya que el volumen de compraventa de viviendas protegidas sigue siendo raquítico. En 2025, se vendieron solo 348 viviendas protegidas en el conjunto de la provincia, una cifra similar a la de 2024 (352). Hay que remontarse a la primera década del milenio para encontrar cifras más decentes como las 1.611 de 2004, las 1.222 de 2005 o las 1.429 de 2007, la cifra más alta de las dos últimas décadas. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, en lugar de aumentar la oferta de vivienda protegida, el número de transacciones ha caído en picado año a año hasta situarse en una media de entre 300 y 400 compraventas anuales en desde 2013.

Caída del estocaje de segunda mano

Las agencias inmobiliarias de Córdoba apuntan que entre 2020 y 2026, la vivienda de estocaje de segunda mano ha caído un 30%, es decir, que cuando alguien busca un piso usado para comprar tiene un 30% menos oferta que hace un lustro. Además, insisten en que detrás de la venta desaforada de vivienda usada lo que hay es un enorme déficit de vivienda nueva que está provocando además un aumento en los precios de la vivienda de segunda mano, por efecto directo de la ley de la oferta y la demanda. José Vaquero, presidente de la asociación cordobesa de inmobiliarias Asaicor, describe la situación como una tormenta perfecta: "la inflación está desbocada, eso causa pérdida de poder adquisitivo y lleva a los inversores a buscar valores seguros como el ladrillo para sus ahorros, pero todo eso ocurre en un momento de enorme escasez de vivienda de obra nueva".

Mientras alerta de que "la insuficiente oferta de vivienda nueva puede provocar el colapso del mercado inmobiliario, al sobredimensionar la segunda mano", señala a las administraciones como responsables del colapso "por la lentitud en el desarrollo de los planes parciales necesarios para poner suelo a disposición de los constructores". La inflación está incrementando además los costes de construcción de obra nueva, a razón de "1.500 euros por metro cuadrado en el último año y con expectativas de seguir subiendo", según Vaquero. En este contexto, consideran que las 5.000 nuevas viviendas anunciadas en Huerta de Santa Isabel para los próximos años "son del todo insuficientes para absorber la demanda creciente".

El perfil de comprador de vivienda de segunda mano, según las inmobiliarias de Córdoba, está dividido en tres tipos. Por un lado, gente joven interesada en emanciparse y que accede a la compra gracias a las donaciones de los padres para afrontar la entrada de las hipotecas y, por otro, inversores que buscan en la vivienda un valor rentable y por último, personas que venden su vivienda para comprar otra con más metros o mejores calidades.