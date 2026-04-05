Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Balance de Semana SantaBalance hoteles Semana SantaDomingo de ResurrecciónRegreso MoranteViviendas usadasEl CabrilCadáver lago AzulEduardo MoyanoEstación del Higuerón
instagramlinkedin

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El balance de la Semana Santa cordobesa, la radiante jornada del Domingo de Resurrección con epicentro en Santa Marina y el cadáver del joven hallado en el lago Azul copan la mirada informativa de la tarde

El Resucitado sale de Santa Marina.

El Resucitado sale de Santa Marina. / AJ González

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

La Semana Santa llega a su fin y toca hacer balance. Un total de 39 hermandades, 72 pasos y cerca de 10.000 nazarenos han conformado una Semana de Pasión cordobesa plena que ha brillado como no lo hacía desde hace nueve años. Y el final ha sido igualmente radiante. Santa Marina se ha vestido de alegría para recibir la Resurrección en una jornada calurosa, soleada y de gran ambiente que ha puesto el broche de oro a unos días de fiesta y devoción para recordar. Y en otro orden de cosas, la actualidad se torna hacia un trágico suceso. La Policía Nacional ha hallado este domingo el cadáver del joven desaparecido en la tarde de ayer en el lago Azul e investiga las causas de la muerte.

Además, destacamos estas otras noticias:

Semana Santa

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Andalucía

Economía

Noticias relacionadas

Internacional

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así van los trabajos de Adif para adaptar la estación de mercancías de El Higuerón a la futura autopista ferroviaria
  2. Un incendio en La Cuchara de San Lorenzo obliga a evacuar a los comensales y deja dos plantas afectadas
  3. Buscan a un joven de 25 años desparecido en el entorno del lago Azul de Córdoba
  4. Los buzos de la Policía Nacional localizan un cadáver en el lago Azul de Córdoba a la espera de identificación
  5. Tres institutos de FP de Córdoba formarán a los alumnos en técnicas del arte sacro como la talla y el bordado en oro
  6. La Aemet pone fin a los días soleados y fija el regreso de los paraguas en Córdoba
  7. En directo | Así te hemos contado el partido entre el Cádiz y el Córdoba CF
  8. Viernes Santo de Córdoba, en directo: la Legión acompaña al Señor de la Caridad en su vía crucis; el Nazareno reina en los pueblos

El Ayuntamiento de Córdoba gestionó 261 incidencias durante la Semana Santa de 2026

El Ayuntamiento de Córdoba gestionó 261 incidencias durante la Semana Santa de 2026

Los fallecidos en Córdoba el domingo 5 de abril

Córdoba hace pleno de hermandades en una Semana Santa para la historia

Córdoba hace pleno de hermandades en una Semana Santa para la historia

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Hostecor celebra los buenos resultados de la hostelería cordobesa en Semana Santa, a pesar de las dudas iniciales

Hostecor celebra los buenos resultados de la hostelería cordobesa en Semana Santa, a pesar de las dudas iniciales

El buen tiempo y las reservas de última hora llevan a rozar el lleno absoluto de ocupación hotelera en Córdoba esta Semana Santa

El buen tiempo y las reservas de última hora llevan a rozar el lleno absoluto de ocupación hotelera en Córdoba esta Semana Santa

Cruz Roja realiza 227 asistencias durante el operativo de Semana Santa 2026 en Córdoba

Cruz Roja realiza 227 asistencias durante el operativo de Semana Santa 2026 en Córdoba

Balance de la Semana Santa de Córdoba 2026: las cofradías cordobesas marcan su camino hacia la excelencia estética

Balance de la Semana Santa de Córdoba 2026: las cofradías cordobesas marcan su camino hacia la excelencia estética
Tracking Pixel Contents