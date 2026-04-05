La Semana Santa llega a su fin y toca hacer balance. Un total de 39 hermandades, 72 pasos y cerca de 10.000 nazarenos han conformado una Semana de Pasión cordobesa plena que ha brillado como no lo hacía desde hace nueve años. Y el final ha sido igualmente radiante. Santa Marina se ha vestido de alegría para recibir la Resurrección en una jornada calurosa, soleada y de gran ambiente que ha puesto el broche de oro a unos días de fiesta y devoción para recordar. Y en otro orden de cosas, la actualidad se torna hacia un trágico suceso. La Policía Nacional ha hallado este domingo el cadáver del joven desaparecido en la tarde de ayer en el lago Azul e investiga las causas de la muerte.

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