La actualidad del domingo 5 de abril
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El directo del Domingo de Resurrección en Córdoba, la crónica del Sábado de Gloria en los pueblos y la venta de la vivienda usada en la capital centran los titulares del final de la Semana Santa
La Semana Santa llega a su fin. Tras un Sábado de Gloria de espera en Córdoba, este Domingo de Resurrección, Santa Marina volverá de nuevo a ser testigo de la Resurrección del Señor entre devoción y, ahora sí, alegría. Te contamos en directo la salida, el ambiente y el recorrido hasta la Catedral, desde las 9.30 horas. Por otro lado, en la provincia no hubo tregua, y los pueblos vivieron un sábado de procesiones con el Sepulcro y la Soledad como protagonistas. Y, en otro orden de cosas, la falta de vivienda nueva lleva a un empuje de la vivienda usada, cuya venta, que movilizó el año pasado 1.200 millones de euros, alcanza su máximo histórico.
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