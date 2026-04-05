La Semana Santa llega a su fin. Tras un Sábado de Gloria de espera en Córdoba, este Domingo de Resurrección, Santa Marina volverá de nuevo a ser testigo de la Resurrección del Señor entre devoción y, ahora sí, alegría. Te contamos en directo la salida, el ambiente y el recorrido hasta la Catedral, desde las 9.30 horas. Por otro lado, en la provincia no hubo tregua, y los pueblos vivieron un sábado de procesiones con el Sepulcro y la Soledad como protagonistas. Y, en otro orden de cosas, la falta de vivienda nueva lleva a un empuje de la vivienda usada, cuya venta, que movilizó el año pasado 1.200 millones de euros, alcanza su máximo histórico.

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