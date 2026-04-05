Así van los trabajos de Adif para adaptar la estación de mercancías de El Higuerón a la futura autopista ferroviaria

La adaptación de la estación de mercancías de El Higuerón, en Córdoba capital a la futura autopista ferroviaria entre Zaragoza y Algeciras sigue avanzando. Según ha informado Adif en una respuesta a una pregunta planteada en el Senado por la popular Cristina Casanueva, el proyecto para dotar a la terminal de una vía de 740 metros de longitud útil para el cambio de tracción de los trenes de dicha autopusta se encuentra "en estado de supervisión".

Esos 740 metros de longitud útil son la medida estándar de infraestructura ferroviaria diseñada para albergar trenes de mercancías de gran longitud y el objetivo es conseguir el cambio de tracción de los trenes que circularán por la autopista ferroviaria, al tiempo que se rehabilitarán las vías que ahora mismo no se usan. Cabe recordar que sobre estos trenes se montarán los camiones, de forma que se sacarán las carreteras.

Según concreta Adif en su respuesta, se trata de una primera actuación cuyo objetivo es permitir la llegada de trenes de mercancías de 740 metros (longitud interoperable), mediante la ampliación de la vía de apartado de la vía de paso de Sevilla (L-432) en la estación de Córdoba Mercancías. Esta actuación conllevará también los correspondientes cambios de electrificación, la modificación del trazado de vías y la instalación de nuevos aparatos de vía y conexiones. Además, se incluye la sustitución de aparatos de vía en la cabecera de la estación y en el haz de recepción. Por último, también contempla la renovación de las vías 1, 2 y 3 en el haz de clasificación.

Estación de mercancías de El Higuerón. / A. J. GONZÁLEZ

Las siguientes actuaciones

Los planes del administrador de infraestructuras ferroviarias no se queda aquí. En una segunda fase de las actuaciones se procederá a la adaptación del resto de la terminal para el tratamiento de trenes de 740 metros, optimizando y racionalizando las instalaciones existentes, así como su urbanización y recorridos viarios, con el fin de mejorar su capacidad operativa.

Y, de forma adicional, ya se ha adjudicado la redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras de renovación de instalaciones de seguridad de la Línea 400. Tramo Córdoba–Lora del Río, que incluye la mejora de las instalaciones de la terminal.

La autopista ferroviaria

Transportes tiene en marcha un ambicioso plan de inversión para la puesta en marcha de los servicios de Autopista Ferroviaria (AF) en el itinerario Algeciras-Madrid-Zaragoza, que, con 468 millones de euros, será determinante para impulsar el incremento de la cuota del transporte ferroviario, tanto en la rama central del Corredor Mediterráneo como del Atlántico. Además, reforzará la intermodalidad en la península ibérica con los tráficos entre Europa y Marruecos. Adif ya tiene en servicio dos itinerarios de autopista ferroviaria: Valencia-Madrid (en ancho ibérico) y Barcelona-Le Perthus (en ancho estándar).

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Corredor ferroviario Zaragoza-Algeciras. / CÓRDOBA

Habrá dos circulaciones diarias por sentido en la fase inicial, que se ampliarán a tres trenes diarios por sentido un año después del inicio del servicio con camiones con origen/destino Marruecos, a los que se suman dos trenes diarios (uno por sentido) desde Huelva a Zaragoza, con camiones con origen/destino Canarias y entorno de Huelva, y otros cuatro trenes diarios (dos por sentido) entre Sevilla y Zaragoza, con camiones con origen/destino Puerto de Sevilla y resto de Andalucía. De esta forma, diariamente se realizarán aproximadamente 12.000 km-tren y se transportarán unos 360 camiones en este itinerario, evitando 360.000 km de circulación de camiones en carretera al día.