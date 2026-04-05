Siete de cada diez viviendas de nueva construcción de la provincia de Córdoba están en la capital

La falta de vivienda nueva es un problema estructural que afecta a la provincia en su conjunto. De las 923 compraventas de viviendas nuevas realizadas en 2025 en Córdoba, 674 se dieron en la capital, lo que supone un 73% del total. Esa cifra representa un 12% del total de operaciones realizadas el año pasado y menos de la mitad de las viviendas libres vendidas en la ciudad hace dos décadas (1.582 en 2004, 1.023 en 2005, 1.433 en 2006 y 1.778 en 2007), según la estadística del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. No obstante, la escasez de vivienda nueva es aún más acuciante en los pueblos, sobre todo en los pequeños donde la cifra es bajísima.

En los municipios más grandes, el panorama tampoco es muy halagüeño y son las viviendas usadas las que tiran también del carro en el negocio inmobiliario. En Lucena, se vendieron 90 viviendas nuevas en 2025 frente a 815 de segunda mano y las 426 nuevas vendidas en 2006, un número casi cinco veces más alto.

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En Puente Genil, la estampa se repite. En 2025, se vendieron apenas 8 viviendas nuevas frente a las 446 de segunda mano, cuando en 2005 hubo 234 transacciones de vivienda nueva y 308 en 2006. Ocurrió igual en Priego de Córdoba, con 13 viviendas nuevas vendidas el año pasado, muy lejos de las 193 de 2006, y a gran distancia también de las 324 ventas de segunda mano. En Palma del Río, se vendieron el año pasado 208 viviendas de segunda mano y solo 89 nuevas.