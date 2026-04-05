El PSOE reclama a Bellido una actuación integral y urgente en el Sector Sur tras la última quema de coches

El PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba reclama al alcalde, José María Bellido, una actuación integral y urgente en el Sector Sur tras la última quema de coches. La concejala socialista Isabel Bernal recuerda que no es la primera vez que vecinos, entidades y los propios socialistas trasladan al regidor la necesidad de una vigilancia continua y adecuada en este barrio del distrito Sur ante episodios como la última quema de coches en la zona, en la madrugada del Viernes Santo, donde fueron incendiados hasta 9 vehículos. “Sin embargo, el gobierno municipal del PP ha optado por mirar hacia otro lado, limitándose a respuestas puntuales y sin asumir una planificación preventiva real”, ha lamentado la edil.

Bernal ha señalado que “la quema de vehículos en plena Semana Santa no es solo un problema de seguridad, es el reflejo del abandono institucional al que el PP ha sometido al Sector Sur. Cuando las administraciones se alejan de los barrios, cuando falta mantenimiento, programas comunitarios o una planificación seria, los problemas crecen y la convivencia se resiente”. La edil insiste en que “los vecinos del Sector Sur llevan años reclamando una actuación decidida, y lo único que encuentran por parte del señor Bellido es pasividad y excusas”.

Isabel Bernal, en rueda de prensa. / Córdoba

Caldo de cultivo

Para el PSOE, este nuevo incidente es un síntoma claro de que la falta de mantenimiento del espacio público, la escasa actividad de dinamización comunitaria, la insuficiente coordinación entre servicios municipales y la ausencia de una estrategia integral para esta zona están generando un caldo de cultivo que deteriora la convivencia y la percepción de seguridad. “El PP solo aparece cuando ocurre un suceso grave, pero la seguridad también se construye previniendo, cuidando el barrio y estando presentes en el día a día”, ha subrayado Isabel Bernal, quien recuerda que “el Ayuntamiento tiene las competencias y tiene los recursos: lo que no tiene es voluntad política”.

Desde el PSOE sostienen en que es "el gobierno municipal del PP quien tiene la competencia directa en materia de seguridad local, vigilancia y supervisión del espacio público". Y ante situaciones como esta debe responder con hechos, no con declaraciones vacías. La concejala socialista ha reclamado “más presencia policial efectiva y continuada, una mejora urgente de la iluminación y del mantenimiento urbano, y una coordinación real entre las distintas áreas municipales para dar respuestas integrales que el barrio necesita desde hace años”.

Isabel Bernal también ha remarcado la importancia de que el Sector Sur vuelva a ser una prioridad real para el Ayuntamiento. “No podemos permitir que un barrio histórico y con miles de vecinos quede relegado a un segundo plano. El Sector Sur merece atención, inversión y compromiso. Y merece un gobierno que esté a la altura”, ha afirmado. Para la edil, este nuevo episodio ocurrido en la madrugada del Viernes Santo es una alerta que el gobierno del PP no puede ignorar, porque "afecta directamente a la calidad de vida de un barrio que lleva demasiado tiempo soportando el abandono".