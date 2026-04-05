Hostecor celebra los buenos resultados de la hostelería cordobesa en Semana Santa, a pesar de las dudas iniciales

El presidente de Hostecor, Jesús Guerrero, confirma que los bares y restaurantes de Córdoba han hecho buenas cajas esta Semana Santa, a pesar de que las previsiones iniciales que manejaba el sector no eran muy optimistas. La falta de conexión del AVE a Málaga y la incertidumbre del contexto internacional llevaron al Ayuntamiento de Córdoba a vaticinar unos pésimos datos de ocupación hotelera en los días festivos (se cifró en un 20% la caída), algo que finalmente no ha sido así. El mismo alcalde, José María Bellido, ha admitido este Jueves Santo que la Semana Santa ha sido mucho mejor que lo previsto y que incluso se pueden superar los datos de años anteriores. Los hosteleros, por su parte, también han constatado que la ocupación ha rozado el lleno absoluto en el último tramo festivo en Córdoba.

El representante de la patronal hostelera asegura que la Semana Santa "ha ido bien en general, aunque la primera parte de la semana ha sido un poquito más rara, más corta, pero a partir del miércoles ha ido bastante bien, gracias a que ha habido una temperatura muy buena", comenta el representante de la patronal. Así, y aunque Guerrero no manejará datos oficiales hasta este lunes, asegura este domingo que las cifras han sido "normales" para la época y "mejores" que la Semana Santa pasada por el buen tiempo. "No ha llegado a desbordar, pero sí ha ido bastante bien", concluye.

Ambiente de bulla en la Judería este Domingo de Ramos. / Chencho Martínez / COR

Cambio de tendencia en las reservas

Desde la patronal también observan que se ha producido un cambio de tendencia en las reservas, y que si desde el covid se experimentó un auge de las mismas y se cerraban con semanas e incluso meses de antelación, ahora se están haciendo de nuevo a última hora. "Las reservas están raras, muchísimo más lentas de lo normal, si antes se reservaba con mucha antelación, ahora llevamos un tiempo que crecen las reservas de última hora", advierte. El representante de los empresarios de la hostelería entiende que puede ser este el motivo que tenga frenadas las reservas para la temporada alta en Córdoba (meses de abril y mayo) y que se irán animando conforme avancen los días.