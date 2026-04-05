Obituario
Los fallecidos en Córdoba el domingo 5 de abril
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 6 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:
Tomás Muñoz Redondo
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael
Antonia Mondéjar Peña
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
María Jesús Luque Estepa
La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de San Rafael.
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