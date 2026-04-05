Cruz Roja realiza 227 asistencias durante el operativo de Semana Santa 2026 en Córdoba

Cruz Roja ha cerrado el dispositivo sanitario de Semana Santa 2026 en Córdoba con un total de 227 asistencias sanitarias, realizadas gracias al despliegue preventivo organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba. De estas atenciones, 28 han requerido traslado a centros hospitalarios, mientras que el resto fueron resueltas in situ por los equipos de intervención.

Con una media de 45 voluntarios y voluntarias por turno, el operativo ha contado con cuatro ambulancias (una de soporte vital avanzado y tres de soporte vital básico), un vehículo de intervención rápida medicalizado, un vehículo eléctrico de rescate, tres puestos sanitarios, un centro móvil de coordinación y cuatro equipos móviles de primeros auxilios distribuidos en los puntos estratégicos de la carrera oficial, especialmente en torno a la Mezquita-Catedral.

Intervenciones destacadas y respuesta operativa

Entre los casos más relevantes se encuentrandos intervenciones por patologías tiempo-dependientes, resueltas con máxima rapidez gracias a la cercanía de recursos y a la activación conjunta con los servicios de emergencia, y un traslado urgente desde un domicilio particular en la plaza de la Corredera, gestionado de manera especialmente eficiente por la localización estratégica de las ambulancias y equipos a pie.

Voluntarios de Cruz Roja en uno de los palcos de la carrera oficial. / CÓRDOBA

Cruz Roja también destaca la actuación del Domingo de Ramos, durante el que se atendió a 43 personas, incluida una intervención crítica a un hombre de 69 años localizado inconsciente y convulsionando en el Patio de los Naranjos. La rápida llegada del equipo del puesto sanitario y la activación simultánea de una UVI permitieron su estabilización y posterior traslado al hospital en una ambulancia de Cruz Roja.

Las asistencias más frecuentes han estado relacionadas con heridas (35,8%), lipotimias y mareos, alteraciones de consciencia, patologías digestivas y neurológicas, además de diversos incidentes propios de grandes concentraciones de personas. Del total, 59 personas atendidas eran menores de edad.

Un operativo dimensionado para una Semana Santa de alta afluencia

El dispositivo de Cruz Roja ha estado integrado por personal técnico y voluntariado especializado: médicos, personal de enfermería, técnicos en emergencias sanitarias, socorristas, coordinadores y operadores de comunicaciones. A ello se ha sumado la participación de voluntariado procedente de numerosos puntos del país —como Madrid, Vigo, Pamplona, Murcia, Tarragona o Castellón— reforzando los turnos de mayor demanda. “Una vez más, el compromiso del voluntariado, la planificación y la coordinación entre organismos han sido fundamentales para garantizar una atención sanitaria rápida, segura y cercana”, destaca Nerea Casas, responsable provincial de Socorros y Emergencias.