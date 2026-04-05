Córdoba hace pleno de hermandades en una Semana Santa para la historia

Un total de 39 hermandades, 72 pasos y cerca de 10.000 nazarenos han conformado la Semana Santa de Córdoba de 2026. Las temidas palabras «cabildo de aguas» no han tenido que nombrarse ni un solo día, pues la Semana Santa de este año ha sido de pleno, de sol y de temperaturas agradables. No ocurría desde 2017, año en el que se estrenó la carrera oficial con parada obligatoria en la Catedral. Podría haber pasado en la de 2023, donde el tiempo también acompañó, pero en aquel año un fallo técnico en el paso del Resucitado provocó que la imagen no pudiera procesionar, aunque sí lo hizo su titular mariana, la Virgen de la Alegría.

La perfección es imposible, pero la Pasión de 2026 ha ganado enteros para rozarla. La principal novedad ha sido la incorporación de una nueva hermandad a la nómina de cofradías. La Presentación de Cañero, con su titular, Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, ha confirmado lo que ya se sabía desde hace años cuando procesionaba el Sábado de Pasión, que es una hermandad de pleno derecho que ha venido a sumar al rico patrimonio cofrade de la ciudad. El barrio se volcó con su Señor, una imagen obra del imaginero Manuel Martín Nieto. Justo 20 años después de que iniciara su camino y tras muchas negociaciones sobre su encaje en la semana, la Presentación desfiló el Lunes Santo.

Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, de la hermandad de la Presentación, en el interior de la Catedral. / MANUEL MURILLO

Cambios en los horarios

Más allá de estrenos patrimoniales, también han sido novedad este año los cambios de horarios de la jornada del Viernes Santo. El Santo Sepulcro entró la primera en carrera oficial, algo sin precedentes. La hermandad de la Compañía quería evidenciar así su descontento con los horarios algo tardíos de la jornada. Fue la jornada del Viernes Santo, en cualquier caso, la que cumplió casi a rajatabla los horarios de paso por carrera oficial establecidos.

Resucitado 2026 / Diario CÓRDOBA

Sobre horarios, en este 2026, la Agrupación de Hermandades y Cofradías ha ido informando a diario y prácticamente en directo -a través de redes sociales- de los retrasos con los que se producían las entradas a carrera oficial de las distintas cofradías. Entre el Domingo de Ramos y el Martes Santo las demoras llegaron a ser, en algunas ocasiones, de media hora. Todo empezó a ser mucho más fluido a partir del miércoles.

Salida el Viernes Santo de la Virgen de los Dolores. / LOLA RUIZ

Afluencia de público en las calles

Que el tiempo haya acompañado ha supuesto no solo ver a todas las hermandades haciendo estación de penitencia, sino observar también a miles de cordobeses y turistas disfrutar de la Semana Santa de Córdoba. El debate eterno sobre el cambio de ubicación de la carrera oficial, del que en 2017 se cumplirá una década, ha vuelto a estar presente en conversiones y redes. Las denuncias de las grandes vallas en el entorno de la Mezquita-Catedral (cuyo principal objetivo es que no se formen tapones con gente que se quede ahí parada) han regresado con fuerza.

El Ayuntamiento, que coordina la seguridad, tendrá que hacer todavía balance de incidencias. No han sido numerosas y no ha habido grandes problemas, más allá de la atención que requirió una persona el Domingo de Ramos en el Patio de los Naranjos y que provocó la rotura de una rampa por parte de una ambulancia.

Un abarrotado entorno de la iglesia del Cerro espera la salida de la hermandad del Amor, el pasado Domingo de Ramos. / CHENCHO MARTÍNEZ

Una Semana Santa "en su punto álgido"

El delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento, Julián Urbano, hizo un balance "muy positivo" de la semana. Para Urbano, la Semana Santa de Córdoba está "en su punto álgido" y reconoció "la prestancia y elegancia" de las hermandades que toman parte de la misma. Además, agradeció el trabajo de todos aquellos que se implican para que estos días transcurran sin problemas, desde la propia Agrupación de Cofradías hasta los efectivos de la Policía Local y Nacional o los bomberos.