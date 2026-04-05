El buen tiempo y las reservas de última hora llevan a rozar el lleno absoluto de ocupación hotelera en Córdoba en Semana Santa 2026

Las reservas de última hora y el buen tiempo han animado de manera decisiva la ocupación hotelera de la Semana Santa 2026 en Córdoba, que cierra con una recta final de lleno absoluto y buenas sensaciones de cara a la temporada de primavera. A la espera aun de tener cifras exactas -será el lunes cuando se dispongan de ellas-, el sector hotelero representado por asociaciones profesionales como la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aechor) o la Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos de Córdoba (Avacor) constata la mejora respecto a sus previsiones iniciales. Incluso el propio Ayuntamiento de Córdoba, que inicialmente pronosticó que habría una baja ocupación hotelera como consecuencia de la falta de conexión con Málaga por AVE y del incierto contexto internacional, ha matizado ya esas primeras consideraciones un tanto catastrofistas. El alcalde, José María Bellido, ha reconocido esta Semana Santa en el canal de YouTube de Catedral TV que la ciudad estaba disfrutando de unos días espléndidos desde el punto de vista turístico, mejores de lo esperado.

"El balance roza la excelencia y hay poco que mejorar, empezando por el buen tiempo que ha acompañado en todo momento", indicó el regidor. "Nos preocupaba el impacto en el sector turístico por las dificultades que estamos teniendo de conectividad, a través del tren y en carretera, estábamos temerosos de que no fuera una Semana Santa tan impactante como en otros años y, sin embargo, todo apunta a que va a ser casi al revés: los últimos días ha habido un aumento de las reservas de última hora, y gracias al buen tiempo, es posible que superemos cifras de otros años", avanzó el Jueves Santo Bellido.

Turistas hacen cola para acceder a la Mezquita-Catedral, en una imagen reciente. / A.J. GONZÁLEZ

A falta del cierre de datos

La Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos de Córdoba (Avacor) informó a principios de semana que la ocupación media registrada entre sus asociados durante la Semana Santa se situó en el 69,6%, aunque en los días centrales del periodo festivo, entre Jueves Santo y Sábado Santo, se alcanzarían picos del 94,6%. Avacor, integrada por cerca de un centenar de propietarios y gestores de Viviendas de Uso Turístico y con unas 350 VUT y alrededor de 1.500 plazas, constató que la demanda ha ido creciendo de forma progresiva a lo largo de la semana, desde niveles moderados al inicio hasta rozar el lleno técnico en las jornadas de mayor afluencia.

Elena Rizos, presidenta de Aehcor, también puntualiza que hay que esperar al lunes para disponer de todas las cifras, pero que todos los asociados estaban a final de semana entre un 90 y un 95%. Aehcor había previsto una Semana Santa "más moderada" en Córdoba con una ocupación hotelera más baja y una reducción del precio medio respecto a 2025.

Respecto a los precios, algunos de los hoteles consultados por Diario CÓRDOBA indican que se han mantenido similares a otros años. El Hotel Oasis, por ejemplo, que ha tenido una ocupación media del 90% durante toda la semana (con lleno el lunes, jueves y viernes) y casi ha triplicado el precio de las noches (140 euros).