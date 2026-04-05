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Bomberos de Córdoba extinguen el incendio de un vehículo en la glorieta de las Tres Culturas sin heridos

Un coche sufrió una avería y comenzó a arder en plena calle, pero la rápida intervención de los bomberos evitó daños personales

Imagen de archivo de los bomberos de Córdoba.

Imagen de archivo de los bomberos de Córdoba. / Manuel Murillo

David Jurado

David Jurado

Los bomberos de Córdoba han extinguido en la madrugada de este domingo el incendio de un vehículo en la glorieta de las Tres Culturas, un suceso que finalmente se ha saldado sin heridos. Según la información facilitada por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, el aviso se produjo en torno a las 6.30 horas, después de que un coche que circulaba por la zona sufriera una avería y comenzara a arder por causas que por el momento se desconocen.

Hasta el lugar se desplazaron los efectivos de bomberos, que lograron sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera más allá del propio turismo.

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De acuerdo con las mismas fuentes, en el siniestro no se registraron daños personales y el único vehículo implicado fue el coche siniestrado. Las circunstancias exactas en las que se originó el incendio no han trascendido, aunque todo apunta a que el fuego se declaró tras la avería sufrida por el automóvil mientras estaba en marcha.

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