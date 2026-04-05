El Ayuntamiento de Córdoba gestionó 261 incidencias durante la Semana Santa de 2026

La Oficina Técnica de Coordinación de Eventos (OTCE) desplegada por el Ayuntamiento de Córdoba en el Centro de Recepción de Visitantes ha intervenido en la resolución de 261 incidencias a lo largo de la Semana Santa 2026. El mayor número de requerimientos se relaciona con el aspecto sanitario. Así, situaciones de malestar general (91 incidencias), heridas leves (32 asuntos) o alteraciones de consciencia (23 activaciones) han sido las más relevantes desde el punto de vista cuantitativo.

La OTCE, dependiente del Área de Presidencia del Ayuntamiento, ha sido el organismo encargado de coordinar la respuesta inmediata a todas las incidencias sanitarias y de Seguridad que se han producido desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Por días, el Jueves Santo (59) y el Martes Santo (51) han sido las fechas con mayor número de requerimientos. Les siguen el Domingo de Ramos (43), el Viernes Santo (38), el Lunes Santo (35), el Miércoles Santo (26) y el Sábado Santo (6). El último día de Semana Santa ha resultado el más tranquilo, con 3 incidencias gestionadas, dos de las cuales estaban relacionadas con personas que manifestaban encontrarse mareadas.

Salida procesional de La Caridad. / Víctor Castro / COR

Distinos cuerpos bajo un mando

La estructura de la Oficina Técnica de Coordinación de Eventos ha permitido integrar bajo un mando único al personal del propio consistorio, a la Policía Local, a los Bomberos y a los efectivos de Protección Civil. Todos ello en plena coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía, que ha mantenido agentes de enlace de forma permanente en este órgano; y con Cruz Roja, encargada de las asistencias sanitarias y de primeros auxilios en los recorridos procesionales.

Al respecto, cabe destacar que la ONG ha realizado un total de 222 asistencias, de las que 27 han requerido del traslado de los pacientes a un centro hospitalario. Entre las actuaciones más relevantes, destacan dos casos de emergencias críticas donde el tiempo de respuesta ha sido crucial. De igual forma, Cruz Roja ha coordinado un traslado al hospital desde un domicilio particular en la Plaza de la Corredera, que se desarrolló de forma especialmente eficiente gracias a la cercanía de los recursos desplegados en la zona.

Por parte de la Policía Local de Córdoba se ha dado apoyo operativo y logístico a todas las labores del resto de servicios intervinientes ーrevisión de cableado eléctrico, traslado de pacientes, etc.ー; y han llevado a cabo actuaciones específicas para el control del orden público. Los agentes han intervenido, por ejemplo, en la retirada de una barra instalada en la vía pública sin licencia, en un altercado o en la localización de una menor perdida.

Visita del alcalde a la OTCE el pasado lunes. / CÓRDOBA

La labor preventiva realizada por los efectivos de la Policía Local ha sido fundamental para gestionar las aglomeraciones de público. A esto se suman sus funciones de regulación del tráfico o resolución de incidencias como la retirada de un vehículo averiado que obstaculizaba la Carrera Oficial o la gestión de la presencia de un vehículo estacionado en la vía pública sin conductor.

Durante la Semana Santa, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Córdoba ha intervenido de manera eficaz en labores como la extinción de un incendio en la cocina de un establecimiento de hostelería, un incendio en una vivienda o un fuego en un árbol de una zona de aparcamiento. Asimismo, los bomberos cordobeses han realizado funciones de saneamiento de fachadas y cornisas o de revisión de instalaciones de cableado eléctrico.

Coordinación con las hermandades

En la OTCE han estado representados, igualmente, personal de la Agrupación de Hermandades y Cofradías y de la empresa de seguridad privada de la propia agrupación y del Cabildo Catedralicio. De igual forma, para el normal desarrollo de la Semana Santa, este centro de coordinación ha mantenido contacto permanente con el 061, el Hospital Universitario Reina Sofía y con otros servicios municipales como son las delegaciones de Infraestructuras y Movilidad o las empresas públicas Sadeco y Emacsa, entre otros.

Este 2026 ha servido para implementar tecnologías capaces de hacer frente de forma más eficaz y eficiente a cualquier tipo de incidencia, así como de reforzar la Seguridad durante el desfile de las procesiones por las calles cordobesas. De este modo, al tradicional circuito de cámaras de videovigilancia compartido se han sumado el presente año 4 cámaras con visión 360º de alta definición que están conectadas a un software de Inteligencia Artificial capaz de prever aglomeraciones, por ejemplo. De igual modo, a las Hermandades se les ha dotado con un sistema de seguimiento GPS que ha permitido monitorizar el recorrido de los cortejos procesionales en tiempo real.